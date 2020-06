​Invertir en Andorra: la mejor opción para los nuevos empresarios ​Vivir en Andorra puede convertirse en una de las mejores decisiones que una persona puede tomar en su vida Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 5 de junio de 2020, 10:17 h (CET) El Principado de Andorra o únicamente Andorra, como también es nombrado, es un Estado independiente que se encuentra ubicado en la zona suroeste del continente europeo. Quizás no sea conocido por muchas personas alrededor del mundo, pero cada día toma más auge y popularidad gracias a los diferentes beneficios que ofrece a sus habitantes e inversores.



Con una población de menos de 73.000 habitantes y con apenas 468 km2 de extensión, Andorra se presenta actualmente como una excelente opción para los empresarios que busquen un nuevo nicho de mercado. Y es que las ventajas de invertir en Andorra son infinitas gracias a su excelente ubicación, pero sobre todo en cuanto a su política fiscal se refiere.



Las ventajas de los impuestos en el Principado de Andorra son indiscutible y es que estos son homologables con el resto de países de la Unión Europea, pero considerablemente mucho más bajos. Por ejemplo, este país ofrece una de las tasas más favorables del mundo para impuestos de imposición e impuestos sobre las sociedades. El Impuesto al Valor Añadido o IVA (llamado General Indirect Tax o IGI en Andorra) es de tan sólo 4,5% siendo el más bajo en toda Europa.



El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o IRPF se ubica entre el 5% y el 10% y sólo se aplica a salarios mayores a 24.000€ anuales y hay que tener en cuenta que a partir del 1 de enero de 2020 el salario mínimo en Andorra es de 1.083,33€ mensuales, más alto que el salario mínimo actual en España. Mientras que el Impuesto a las Sociedades, que grava de empresas, puede ser máximo de hasta el 10%, siendo también el más bajo de toda Europa.



Las exenciones de los impuestos en Andorra también son favorables para las empresas ya que incluye los primeros 3.000€ obtenidos a través del rendimiento del capital inmobiliario. Así como el total de los dividendos obtenidos por un residente andorrano a través de una sociedad establecida en el país.



Otras ventajas de invertir en Andorra Invertir en el Principado de Andorra no sólo le traerá a los empresarios e inversiones ventajas fiscales, también le garantiza ventajas de otra índole. Y es que este país cuenta con una ubicación estratégica en el suroeste de Europa, que le permite servir de puente para el comercio, limitando con España y Francia. Y, además, ofrece una de las mejores calidades de vida de toda Europa, para aquellos inversores que deseen establecer su residencia en este territorio.



Para solicitar el permiso de trabajo o residencia en el país sólo hay que crear una empresa en Andorra o poseer al menos el 10% de alguna empresa que ya exista. Pero el ciudadano común, que desee trabajar en el país, sin necesidad de crear su propia empresa, también puede solicitar la residencia y disfrutar de igual manera de las ventajas fiscales y sociales que ofrece el Principado.



De hecho, parte de la economía de Andorra está sostenida gracias al turismo, ya que cada año son incontables los turistas que visitan el Principado, atraídos por sus paisajes y su clima. Un claro ejemplo de esto son los miles de esquiadores que cada año visitan Grandvalira, para disfrutar de alguna de sus 100 pistas de esquí y sus hermosos paisajes. Y muchos de ellos son, los que luego deciden establecerse fijamente en el país.



Vivir en Andorra puede convertirse en una de las mejores decisiones que una persona puede tomar en su vida. Y eso que no hemos comentado la increíble promoción inmobiliaria que ofrece Andorra, con numerosos inmuebles de altísima calidad, moderno diseño y arquitectura y a los mejores precios de toda Europa. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.