Álvaro Sáez: La solución más directa a la crisis del Coronavirus es crear empleo favoreciendo la inversión

martes, 2 de junio de 2020, 17:48 h (CET) Álvaro Sáez, abogado fiscalista: "La subida de Impuestos que graven a la riqueza solo traerá más desempleo" Los datos del Fondo Monetario Internacional— organización financiera internacional que trabaja para mejorar la economía de sus países miembros— confirman que España tras la evolución de la pandemia empeora hasta 9,6 puntos su proyección para 2020, pasando de esperar un crecimiento del 1,6% a prever un desplome del 8%.

Este es el peor dato del PIB español desde que el Instituto Nacional de Estadística tiene registros (1970). Hasta ahora, la mayor caída anual fue del 3,7% en 2009.

De esta forma, la economía española tendrá uno de los peores comportamientos de la zona euro (para la que prevé una contracción del 7,5%), sólo por detrás de Grecia (-10%) e Italia (-9,1%).

Según las cifras del FMI, la tasa de paro española duplicará la de la zona euro, que se situará en el 10,4% este año.

El Fondo también calcula que la tasa de paro seguirá siendo alta en 2021 y la sitúa en el 17,5%, duplicando la de la zona euro (8,9%)

Álvaro Sáez, abogado fiscalista, afirma:"El crecimiento del desempleo, en España, es un problema endémico que parece no tener solución ¿La razón? Se castiga continuamente a la riqueza a través de los Impuestos provocando una flagrante huida de capitales y una falta de atractivo para el inversor e nuestro país que como es lógico desemboca en una pérdida de empleo".

Los últimos datos del Ministerio de Trabajo sobre prestaciones por desempleo del mes de abril de 2020 hablan de un total de 4.647.765* de prestaciones con un aumento de más de 2 millones desde el mes anterior— marzo 2.109.487—

*El número de beneficiarios a nivel contributivo debido a los ERTES COVID 19 es ascienden a 2.314.020.

Álvaro Sáez, de SAEZ.LAW, dice: "Que la riqueza pague pocos Impuestos y que el grueso de estos Impuestos se le impute al trabajo es lo ideal para conseguir que los ricos, los que tienen más dinero lo inviertan y generen ese empleo tan deseado del que nos podamos beneficiar todos. La economía es una cuestión de números y subir los Impuestos a los ricos nunca ha ido de la mano con una mayor creación de empleo".

En el libro No pagar Impuestos para ayudar a los demás, Álvaro Sáez habla de la importancia de que la riqueza no pague Impuestos para que esta se re invierta en el propio país y genere prosperidad y abundancia.

Álvaro Sáez, abogado fiscal, insiste:"Nuestro sistema impositivo es claramente negligente. Con él, no solo se recauda poco, sino que a mayores se recauda mal y se genera escasez de trabajo.

El por qué está claro, nuestra única solución a casi cualquier crisis económica posible va siempre acompañada de una propuesta de subida de Impuestos a la riqueza".

Según EPDATA antes de la crisis generada por el Covid-19, las empresas en España necesitaban alrededor de 102.000 millones de euros en el corto plazo, una cifra que se incrementa hasta los 200.000 millones debido al impacto que el confinamiento ha tenido en las empresas.

"En una situación en la que ya hemos alcanzado un 20% de desempleo castigar de forma impositiva a los que realmente mueven la economía, empresarios e inversores, solo conseguirá hundirnos más. Si las empresas lo que necesitan es más financiación ¿Cómo van a hacer frente a una subida de Impuestos?"

