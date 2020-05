El colectivo de artistas del Centre de Perfeccionament retoma sus clases presenciales en Les Arts El profesorado ha mantenido el programa de formación de jóvenes cantantes y pianistas vía telemática durante el periodo de confinamiento Redacción Siglo XXI

jueves, 28 de mayo de 2020, 10:16 h (CET) Los y las cantantes y pianistas repertoristas que integran el Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts han retomado esta semana sus clases presenciales dentro del programa que Les Arts ha diseñado para reanudar la actividad artística.



Nueve cantantes y dos pianistas son los primeros artistas que se incorporan al trabajo en Les Arts para iniciar los ensayos de la adaptación al valenciano de 'Il tutore burlato', así como la preparación de diferentes programas de recitales con piano.



El centro cultural ha dispuesto un estricto protocolo para garantizar la salud laboral y las medidas de distanciamiento, que en el caso del Centre de Perfeccionament se ven facilitadas por las dimensiones de las salas de ensayo.



Para las sesiones de estudio individual en las instalaciones de Les Arts, los jóvenes artistas deben realizar, a partir de ahora, reserva previa de sala y franja horaria con el fin de efectuar las pertinentes tareas de preparación, limpieza y desinfección del espacio.



Los alumnos y alumnas afrontan desde este lunes la recta final del curso académico tras dos meses de formación a distancia bajo la supervisión del tenor Raúl Giménez, que ha tutelado tanto la evolución como las necesidades del alumnado durante el periodo de confinamiento.



Desde el pasado 16 de marzo, el responsable de la formación del Centre de Perfeccionament, junto con otros docentes como Enedina Lloris y Juan Esteve, estableció un programa de videoconferencias personalizadas para cada intérprete para proseguir con las lecciones de materias como Técnica Vocal, Repertorio y Técnica Alexander.



De la misma forma, los y las jóvenes cantantes y pianistas se han sumado a las propuestas en la red que Les Arts ha ofrecido durante el periodo de confinamiento con interpretaciones de piezas de Rossini o Mozart.



Además, con motivo del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, los y las artistas han iniciado un ciclo, disponible en las redes sociales del centro de artes, en el que cada uno de ellos comparte una canción de su país de origen.



El Centre de Perfeccionament es un proyecto con vocación internacional que atrae a València a jóvenes de diferentes países para recibir una formación artística de alto nivel. La convivencia y el intercambio cultural son aspectos fundamentales del programa formativo, en el que actualmente participan once artistas de nueve países tanto europeos como americanos.



