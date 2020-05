El 40% de los españoles realizará más compras online tras el confinamiento

El inicio del plan de desescalada a nivel nacional supone el primer paso hacia una “nueva normalidad”. Ésta vendrá marcada por importantes cambios adoptados por los ciudadanos tanto en España, como en el resto de países afectados por la COVID-19. Con el fin de conocer en detalle la evolución de los hábitos de consumo post-COVID, la consultora MARCO, ha elaborado el ‘Estudio MARCO Hábitos de Consumo Post COVID-19’. El sondeo internacional ha sido llevado a cabo entre más de 4.500 personas de España, Italia, Portugal, México, Colombia y Brasil. Una de las principales conclusiones del mismo señala cómo el 76% de los ciudadanos de los países encuestados ha cambiado definitivamente sus hábitos de consumo.



Hábitos de consumo





El boom del eCommerce ha llegado definitivamente para quedarse tras el confinamiento. España destaca como uno de los mercados donde los consumidores afirman haber comprado más online durante este periodo, con un 60%. Esta tendencia se repite en Latinoamérica (65%) y destaca especialmente en Italia (alcanzando un 81%). Del mismo modo, tras el confinamiento, el 40% de los españoles seguirá realizando compras online respecto a la tienda física. La tendencia alcista se remarca también en LATAM (51%) y despunta de nuevo en Italia (82%). Consecuentemente, este crecimiento supone un impacto para el sector retail. Esto implica la obligada apuesta por el canal de venta y marketing online. Asimismo, tendrá consecuencias en la adaptación del nuevo modelo logístico para los retailers.



Canales de información





Durante el periodo de confinamiento, el 79% de los españoles ha optado por la televisión para mantenerse informado. A ésta le sigue la prensa online, con un 62%, coincidiendo en la segunda posición en el resto de países encuestados.



Finalmente, la radio, con un 32%, y redes sociales, destacando Facebook con un 23%, completan este ranking.



Paralelamente, también se ha experimentado un auge de las múltiples plataformas de streaming. Las que más han incrementado su uso han sido Netflix (52%) y Amazon Prime (41%). Por otro lado, los consumidores también han optado por los videojuegos (con un 46% en hombres vs el 31% en mujeres), como una de las principales opciones de ocio durante el confinamiento.



Control de los medios y redes sociales





Según los datos del ‘Estudio MARCO Hábitos de Consumo Post COVID-19’, más de la mitad de los españoles (54%) cree que hay una censura y control de los medios y de las redes sociales desde el inicio de la crisis sanitaria. Después de LATAM, con un 60%, España encabeza los países con mayor sensación de control y censura. De los seis países investigados, el único país donde la población no destaca un control relevante por parte de su gobierno es Portugal, con un 30%.



La mayoría de los españoles no sólo señalan la censura y control de los medios y redes sociales, sino que además critican la imposibilidad de conciliar. Así, más de la mitad de los españoles (54%) rechaza la vuelta presencial de las clases a solo la mitad del tiempo lectivo.



Didier Lagae, CEO y Fundador de la consultora de comunicación MARCO y Global y European PR Professional of the Year 2019, ha remarcado que “hay un boom del eCommerce y está para quedarse. Asimismo, vemos cómo los españoles acusan un control y censura de los medios y redes sociales por parte del Gobierno. Al mismo tiempo, el sondeo destaca la disconformidad de padres y madres con las medidas adoptadas por el Estado y la dificultad de conciliar”.