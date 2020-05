​¿Puede el CBD ser un remedio para la anorexia?

La marihuana puede esconder un secreto en forma de sustancia cannabinoide capaz de reducir algunos de los factores de riesgo de la anorexia. Aunque no sea una cura milagrosa para este problema, algunos estudios han apuntado ya a su conveniencia.



¿Qué es el CBD? La marihuana, como cualquier otra planta, está compuesta por una enorme variedad de sustancias y cada una de ellas tiene un impacto sobre los organismos vivos que las consumen. Es bien sabido que el THC provoca los efectos psicotrópicos que se relacionan con esta planta, efectos recreativos que muchos países ya están comenzando a legalizar.



Pero no hay tanta información sobre otros cannabinoides que incluso se encuentran de forma natural en el cuerpo humano. Uno de ellos es el CBD. Esta sustancia está completamente libre de provocar efectos secundarios de ningún tipo, por lo que incluso se puede consumir antes de ir a trabajar o cuando se vaya a conducir.



El CBD está empezando a demostrar sus cualidades. En recientes estudios se ha demostrado que es prometedor a la hora de regular el sistema endocannabinoide que todos los humanos compartimos, y es que, como se apuntó antes, los cannabinoides están presentes en el organismo de forma natural.



Los efectos del CBD Hay que fijarse muy bien en los efectos que tiene el CBD para comprender cómo puede ser de ayuda para los casos en los que existe anorexia nerviosa. Esta enfermedad suele proceder de desequilibrios emocionales que se enfocan en la apariencia física y el temor a ganar peso, aunque se pueden diferenciar trastornos compulsivos y otros restrictivos.



La ansiedad y la depresión suelen ser compañeras inseparables de los trastornos de anorexia o de los de bulimia. En estos casos, el consumo de CBD ha reportado afectar al sistema nervioso consiguiendo unos mejores patrones de funcionamiento.



El CBD actúa en la reabsorción de la serotonina y de otras hormonas relacionadas íntimamente con el estado de ánimo. Un tratamiento prolongado con esta sustancia reporta mejoras significativas que solo se alcanzan normalmente con ansiolíticos y antidepresivos, aunque su nivel de eficacia real es algo que todavía deber ser garantizado por las autoridades sanitarias.



El consumo de CBD Actualmente, la forma de consumir CBD es a través de aceites con distintas concentraciones de este cannabinoide. El aceite se diluye en agua y se ingiere de forma normal no siendo necesaria ninguna presentación ni ninguna otra forma de consumo que no sea la oral para aprovechar los beneficios de la sustancia.



Además, como ya se apuntó, todavía no se han reportado efectos secundarios de ningún tipo, lo que parece indicar que el CBD está libre de ellos siempre que se consuma de forma adecuada.



Lo que aún está dando sus primeros pasos es la investigación para saber cuál debe ser la posología adecuada para tratar diversas patologías físicas y mentales entre las que se incluirían los problemas ansiosos y depresivos que pueden desencadenar la anorexia.



En definitiva, el CBD puede ser un buen recurso para personas con problemas alimenticios, aunque aún queda mucho para que se demuestre su efectividad al cien por cien.