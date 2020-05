¿Qué es una VPN?

En los últimos meses, es muy probable que muchos de nuestros usuarios hayan escuchado hablar de VPN, unas siglas que hacen referencia a red virtual privada en inglés, sin tener muchos conocimientos acerca del tema. En este artículo, trataremos de desgranar la importancia que están teniendo en la actualidad las redes virtuales privadas y sus principales aplicaciones en el mundo de la tecnología. Encontrar el mejor VPN no es fácil, pero con este artículo vamos a darte las claves para saber cuál se adapta mejor a tus necesidades.

Lo principal que debemos conocer es que el término VPN tiene acepciones muy distintas debido a sus funcionalidades múltiples, pero en este artículo queremos centrarnos en sus modos de uso más principales y básicos. En primer lugar, la funcionalidad principal de una VPN se relaciona con la conectividad entre diferentes dispositivos que no se encuentran físicamente en el mismo lugar.



Es decir, una VPN tiene la capacidad de crear una red local entre tres ordenadores que se encuentren en países distintos tan sólo requiriendo una buena conexión a la red wifi. Por tanto, podemos afirmar que con una VPN podemos contar con las ventajas de tener una red local que puede establecerse entre dispositivos separados entre miles y miles de kilómetros, lo que ha hecho que estas redes virtuales privadas estén presentes en la gran mayoría de empresas multinacionales a escala mundial.



Con la crisis del coronavirus, las VPN han estado a la orden del día para facilitar el teletrabajo a todas aquellas personas de países que se encontraran viviendo un confinamiento por la pandemia. Gracias a la red, el trabajador podrá estar trabajando desde su casa pero como si estuviera en la oficina, y con una mayor seguridad que si no se contara con una VPN que conectara al empleado con la empresa.



Volvemos a hacer referencia a la crisis del coronavirus para explicar otro de los modos de empleo de las VPN. Con el confinamiento, todas las plataformas de streaming de películas y series, tales como Disney +, Netflix o HBO, han notado un repunte muy significativo en sus reproducciones por el hecho del confinamiento. Muchas de estas plataformas tienen bloqueo geográfico, lo que provoca que usuarios de España no puedan ver películas o series de Estados Unidos y viceversa. Una red VPN puede permitir al usuario mostrar que está en Estados Unidos cuando realmente está en España, por lo que se puede saltar el bloqueo geográfico para completar su catálogo.