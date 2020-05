​Fórmate con profesionales: oposiciones Ahora bien, en el ámbito de las oposiciones también hay muchas variables y opciones a la hora de preparar tu examen, pero es cierto que la más destacada es acudir a una academia especializada Redacción Siglo XXI

jueves, 21 de mayo de 2020, 10:38 h (CET) El trabajo es cada vez menos estable; es muy habitual tener contratos precarios con muchas horas, poco salario y a veces incluso sin dar de alta en la seguridad social. Por eso, si lo que buscas es tener un puesto de trabajo fijo, con estabilidad laboral y económica, entonces ser funcionario es una gran opción. Tanto en el ámbito de la enseñanza, como en el administrativo o dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



Escoge un centro especializado para conseguir tu plaza Escoger la opción de preparar unas oposiciones no es fácil, y menos aún lo será todo el proceso hasta llegar a superar las pruebas de selección. Por esta cuestión, lo ideal es que desde el primer momento te pongas en manos de academias cualificadas, como TecnosZubia pues son un centro certificado.



TecnosZubia es un centro que lleva casi tres décadas en el sector y cuenta con más del 80% de aprobados en las últimas convocatorias, lo que supone que un gran número de plazas de funcionarios salen de sus instalaciones.



En otras palabras, si buscas ser funcionario ya sea maestro, profesor, administrativo o como miembro de las fuerzas y cuerpos del Estado, entonces necesitas estar en manos de profesorado cualificado, con experiencia y con una visión de la realidad.



Es una academia que se adapta a las necesidades de cada alumno, incluso tienen formación virtual para una mayor facilidad de aprendizaje en general. Te aportarán las herramientas que necesitas para que tu camino en el estudio sea mucho más sencillo y a la vez productivo.



Para lograr esto tienen una metodología ideal, adaptada a cada oposición y centrada en sacar lo mejor de cada alumno, buscando sus carencias para así reforzarlas. Además de brindar todo el material necesario para cada modalidad, y que así no tengas que preocuparte de tener que elaborarlo tu mismo.



Prepárate para poder dar clase en colegios e institutos En primer lugar, serás tú mismo quien escogerá si prefiere la modalidad virtual o presencial, esto en función de tus necesidades para poder compaginar vida personal y laboral y así evitar desplazamientos.



En cualquier caso, la modalidad virtual está muy bien implantada, ya que tienen los medios más avanzados para videoconferencias en directo y que así no te pierdas ninguna clase. No sólo esto, sino que también podrás contactar siempre que lo necesites con los docentes para resolver todas tus dudas.



En el ámbito de la preparación tanto para maestros como para profesores, cuentan con especialistas en las diferentes áreas formativas, así podrás tener acceso a formación tanto si eres maestro de infantil, de educación física o de inglés.



Y dentro del área de profesores, tienen gran parte de las áreas cubiertas: matemáticas, biología, dibujo, conservatorio, economía, y un largo etcétera. En otras palabras, han buscado diversificarse para poder ser un centro de referencia en el mundo de las oposiciones y así poder dar respuesta a un mayor número de usuarios a nivel general.



Ventajas de preparar tu oposición en una academia Ahora bien, en el ámbito de las oposiciones también hay muchas variables y opciones a la hora de preparar tu examen, pero es cierto que la más destacada es acudir a una academia especializada.



Esto te va a permitir tener tus propios horarios, un ritmo de estudio y, por ende, una serie de responsabilidades para poder cumplir con todos los objetivos marcados. Esto es esencial si no eres capaz de ponerte a estudiar sólo, o sencillamente cuando necesitas tener a un profesor que te ayude y te resuelva todas tus dudas.



No sólo esto, sino que al contar con profesorado especializado que ya es funcionario, podrán aportarte una gran visión práctica, además de realista sobre el trabajo que realizarás en el futuro cuando consigas alcanzar tu plaza.



