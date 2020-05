Los gestores administrativos estiman que más de 900.000 afectados por ERTEs aún no han cobrado Prevén el cierre de 240.000 empresas y 1,5 millones de parados por el coronavirus Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 20 de mayo de 2020, 10:22 h (CET)

El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos estima que más de 900.000 trabajadores incluidos en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) no habían cobrado la prestación por desempleo a mediados de mayo, por lo que "muchos llevan desde el mes de marzo sin ingresar ni un solo euro".



Así lo revela una encuesta realizada entre el colectivo de gestores administrativos los pasados 13 y el 14 de mayo, a la que ha respondido el 16% de los mismos.



De acuerdo con esta encuesta, en los próximos meses se verán en el paro más de 1,5 millones de trabajadores por el cierre de más de 240.000 pymes a consecuencia del coronavirus, y todo ello a pesar de que 135.000 de estas empresas se acogieron a un ERTE.



Según esta encuesta, las distintas administraciones han contestado expresamente al 67% de los ERTEs presentados por los gestores administrativos, habiendo denegado un 2% del total. Estas cifras suponen que se han rechazado 12.000 ERTEs, que afectan a 86.000 trabajadores.



La media de trabajadores incluidos en los ERTEs tramitados por los gestores administrativos es de 5,4 trabajadores, frente al 6,4 de media obtenida de la totalidad de los ERTEs presentados en toda España.



"Nuestra media es algo menor porque nuestros clientes son pymes y en los datos globales se incluyen grandes empresas, lo que distorsiona la comparación. En todo caso, hay que destacar la falta de claridad en cuanto a los datos oficiales reales de ERTEs presentados, trabajadores afectados, denegaciones, pago de subsidios y demás; y esta opacidad afecta por igual a casi todas las administraciones", ha afirmado el presidente de los gestores administrativos, Fernando Santiago.



Santiago ha pedido al Gobierno que prorrogue el calendario fiscal al menos un mes más. "Aun cuando estamos al límite del vencimiento de la prórroga para la presentación de IVA y a pocos días para el resto de los impuestos, creemos que el Gobierno tiene la oportunidad de ofrecer un respiro a pymes y autónomos. Es una forma de adaptarse a la realidad que están viviendo los negocios y corregir la falta de agilidad en la tramitación de otro tipo de ayudas", señala.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.