Consejos para comprar neumáticos por internet

Nos encontramos actualmente a mitad de la "fase cero" del desconfinamiento iniciado la pasada semana, una gran noticia para el conjunto de la sociedad española que poco a poco empieza a volver a la normalidad de la rutina diaria. Tras más de mes y medio encerrados en nuestras casas y sin preocuparnos por cuestiones del día a día, parece que podemos volver a tratar de solucionar problemas que, debido al estado de alarma por la pandemia del coronavirus, habíamos dejado un poco apartados.



Todo este tiempo en el que hemos estado encerrados, nuestros coches se han mantenido en las calles o en nuestros garajes, utilizándolos con poca frecuencia y únicamente para lo estrictamente necesario, como ir a trabajar, a hacer la compra o ayudar a familiares o conocidos en situación de dependencia.

Según los expertos, además de recomendar siempre arrancar el coche cada poco tiempo para evitar quedarnos sin batería o comprobar el nivel de aceite de nuestro vehículo, es imprescindible comprobar el estado de nuestros neumáticos, que tras haber estado tanto tiempo parados, pueden haber perdido presión, lo que puede provocar un accidente de tráfico.



Las indicaciones sobre la presión necesaria de las ruedas de vuestro coche suele encontrarse en la parte interior de las puertas, tanto la de piloto como la de copiloto. Además de la presión, los expertos también recomiendan comprobar si mantienen una correcta alineación y equilibrado. Los mecánicos destacan que unos neumáticos de buena calidad suelen durar entre 40.000 y 50.000 kilómetros, mientras que otros de mala calidad pueden durar tan sólo 10.000.



Asimismo, debemos tener en cuenta que nuestra forma de conducir influye de forma directa en el estado de nuestros neumáticos: a mayor agresividad, más sufren los neumáticos y por tanto, se desgastan y pierden presión antes que si conducimos de forma más tranquila. Hay que tratar de evitar en la medida de lo posible los acelerones y los frenazos bruscos si queremos mantener en buen estado nuestros neumáticos. También es importante saber que un correcto mantenimiento de nuestro vehículo será clave para que el ritmo de desgaste de los neumáticos de nuestro coche sea el correcto.



El confinamiento nos ha llevado a aumentar de forma muy significativa las consultas y las compras a través de internet, lo que también se puede llevar al caso de los neumáticos de nuestro vehículo. A través de nuestro ordenador o nuestro móvil y con una conexión a internet estable, podemos comparar los precios con los del taller, que generalmente suelen ser más elevados que los que podemos encontrar en las páginas web especializadas en neumáticos.



Además, la variedad de gamas y marcas es mucho mayor en internet, ya que hay algunos en concreto que no se pueden encontrar en los talleres fácilmente. Es por esto que, desde este diario, consultar previamente las tiendas online dedicadas a la venta de neumáticos antes de lanzarse a comprarlos en un taller.



Para ello, es importante consultar valoraciones de otros usuarios para comprobar la fiabilidad de la tienda y si nos conviene comprarlos en ella por sus condiciones. Un aspecto a tener en cuenta y que preocupa a los clientes es el montaje de los neumáticos en nuestro vehículo. Hay algunas empresas que no pueden garantizar este servicio, pero otras permiten la opción de programar el envío a un taller cercano a nuestra vivienda para garantizarnos un servicio completo, un aspecto muy a tener en cuenta y que debemos de tener en consideración si la empresa lo ofrece.



Por último y a modo de conclusión, queremos reseñar que si realizamos el cambio de neumáticos en verano, tenemos que saber que no resultarán adecuados si se encuentran por debajo de los siete grados de temperatura.