Es tiempo de cocinar, de desempolvar nuestras antiguas recetas y de ponerlas en práctica. Si eres de los que estás en modo digital, tienes también la opción de mirar en youtube, hay instagramers que nos dan ideas para preparar platos riquísimos todos los días y así hacer estas fechas más llevaderas, os recomiendo por ejemplo a Cristina Oria, con recetas fáciles y diferentes…



Si podéis, os recomiendo comprar materias primas y productos de calidad, estar encerrados no debería estar reñido con una cocina saludable, utilizar productos artesanos (aquéllos que podamos comprar, of course, que no siempre será posible…), productos del campo y de la huerta que contengan vitaminas y minerales, fibra y otros nutrientes, protagonistas indiscutibles de un menú saludable.



Empezaré hablando por uno de los pilares básicos de nuestra dieta mediterránea: el Aceite de Oliva Virgen Extra, el oro líquido de nuestra tierra y uno de los más premiados del Mundo (es además en España donde se producen cerca del 50% de los aceites de oliva del mundo).



Lo cierto es que a la hora de elegir, tenemos la gran suerte de contar con muchísimas opciones para disfrutar de este manjar. Mi último descubrimiento, Molino de Casilda, de la familia Medina González de Jaén, que toma el nombre de Casilda por la matriarca de la familia.



En su Finca Monterilla, enclavada en la Cañada de la Fuensanta de Villanueva del Arzobispo (Jaén), se lleva a cabo la extracción de este fabuloso aceite, donde conscientes de la importtancia de alcanzar una agricultura sostenible, han apostado por una producción integrada en la que introducen métodos respetuosos con el medio ambiente (abonos orgánicos, cubierta vegetal…).



Lo que más me sorprendió fue su color verde y sabor intenso, impresionante, nada que ver con ningún aceite que había probado hasta la fecha, lo compré en la típica cata de aceites organizada por una amiga y desde entonces se ha convertido en un indispensable en mi cocina.



Amelia Medina Cuadros, Directora General, fue la persona encargada de enseñarnos este fabuloso aceite y nos explicó las razones por las que nació “Molino de Casilda”: “surge como reconocimiento a mi familia y a todos los productos andaluces de Jaén que llevan cultivando y cuidando nuestros olivos a lo largo de los años y que nos han sido un ejemplo de lucha, trabajo y pasión”.



Un TIP: esta marca colabora además con causas solidarias (Cris contra el Cáncer, Fero Fundación de Investigacion Oncológica), de hecho, actualmente solo se pueden comprar sus productos a través de las páginas web de representgift y ladyexceptional, páginas que destinan un porcentaje de sus ventas a estas Fundaciones.



¿Cansados de cocinar siempre lo mismo?

Para esto también tenemos opciones, en Conservas Emilia, por ejemplo, te lo ponen fácil con sus anchoas de Santoña, Bonito del Norte, boquerones, patés….una amplia gama de productos que nos pueden ayudar en nuestro día a día, incorporando materias primas de primera calidad a nuestros platos con recetas sencillas (en una ensalada, una tosta…). Productos sanos por su altísimo contenido en ácidos grasos omega-3, magnesio, ácido fólico, vitaminas liposolubles (como la vitamina A y la D, ahora tan faltos de ella…).



La gran impulsora del proyecto fue Emilia Fuentes Ruiz, la artífice de una marca que hoy es sinónimo de calidad. Una empresa familiar fundada a finales de los 80, y situada en Santoña (Cantabria), donde se preserva la tradición conservera con precisión suiza.



Productos de primera categoría: en 2019 ha sido premiada como la mejor anchoa del Cantábrico y con dos estrellas de oro en el Superior Taste Award en Bruselas y no es para menos.



Conservas Emilia está disponible en la tienda online del supermercado de El Corte Inglés.



Ideas saludables para hacer más llevaderos estos días de confinamiento, ¡feliz semana!