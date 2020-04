'El Experimento Panzergeist', un libro de ciencia-ficción publicado por Sergio Quintana Roig

"No es bueno andar jugando con el pasado, ¿O quizá sí?" 'El Experimento Panzergeist' es una obra de ciencia-ficción histórica donde los protagonistas viajan del siglo XX al siglo I intentando no cambiar el futuro de la humanidad. La novela publicada a finales del año 2017 ya va por su segunda edición y ha cautivado la atención de los lectores “No se pueden perder esta lectura. El Experimento Panzergeist es una historia que atrapa desde el principio. Incluso si no eres muy fan de los viajes en el tiempo, te hará soñar, pensar en cómo sería tu vida en otra época, o si tus actos podrían cambiar el curso de la historia. Sergio nos transporta al siglo I en una novela llena repleta de sorpresas. Será imposible olvidar a Eric, Dietrich, Enériz, etc. No puedo más que recomendarla y felicitar al autor por las horas tan emocionantes que me hizo pasar".

El libro se puede adquirir en formato papel a través de los portales de venta de Amazon, El Corte Inglés y La Casa del Libro. Si se desea, también se puede comprar la obra de Sergio Quintana Roig en versión digital en Google Play, Amazon, El Corte Ingles, Kobo y Smashwords.

Sinopsis del libro

1944. La resistencia alemana consigue infiltrarse en la base militar secreta nazi de Hillersleben, donde se están efectuando las últimas pruebas de un gigantesco tanque equipado con un revolucionario sistema de ocultación basado en el control de campos gravitacionales. La misión de sabotaje acaba provocando la creación de una singularidad cuántica que engulle a su tripulación, enviándolos al año 77 de nuestra era.

Solo existe una posibilidad de regresar al futuro y se halla en Pompeya, pero abandonar Germania y cruzar el imperio romano no va a resultar nada fácil. El objetivo implica llegar antes de que el Vesubio entre en erupción, y al mismo tiempo intentar no modificar el pasado.

El autor

Barcelona, año 59. Nace el autor en contra de su voluntad. Pésimo estudiante, prefiere leer a Julio Verne, H.G. Wells o a Conan Doyle, que asistir a clase. Solo en el mundo desde los catorce años, intenta seguir adelante con lo que encuentra, por lo que acaba fregando platos y lavando coches para conseguir pagarse los estudios en la universidad industrial, y entrar en el mundo del automóvil como programador de sistemas.

La música le acompaña toda la vida, tocando el bajo en varias orquestas y grupos de rock, gracias a lo cual envejece prematuramente. Hostigado por algún periodista que otro, familiares, seres queridos y lectores anónimos, entra en el mundo de la literatura para liberar las fantasías de una juventud perdida.