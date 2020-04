La primera salida controlada “El honor es como la juventud, una vez perdido no se recupera” Cesar Cantur Carmen Muñoz

lunes, 27 de abril de 2020, 09:42 h (CET) ¿Qué calificación merecerían las personas que teniendo sobre sus cabezas la pandemia como la actual actuaran de forma egoísta e irresponsable?



El gobierno dijo que salieran los niños con un mayor durante una hora, a un máximo de un Km. y guardando las medidas de seguridad. Pero teniendo en cuenta que el gobierno ha perdido toda credibilidad porque en menos de 20 minutos dice una cosa, la contraria y otra que no tiene nada que ver, en muchos sitios las familias han salido en tropel, sin guardar ninguna norma prescrita.



Ello ha dado lugar al hashtag que corre por las redes sociales y es tan evidente la irresponsabilidad de muchos españoles, que a los que nos encontramos de momento fuera del país, pasamos vergüenza ajena. Lo mejor que dicen es que tenemos lo que nos merecemos, porque nadie se explicaba cómo hemos llegado a tener un gobierno tan irresponsable y tan inepto como el actual. Al ver el video lo comprenden. Tanto al gobierno como a muchos ciudadanos, les importa un pimiento el contagio y los fallecimientos masivos que están sufriendo. El gobierno porque en todo momento ha antepuesto su ideología a la seguridad del país y los ciudadanos, como ya se encargaron de producir varias generaciones de incultos e irresponsables con las catastróficas leyes de enseñanza, politizadas todas, pues aquí tenemos el resultado.



Es incomprensible, en cabeza medianamente normal, el comprender tales actitudes, pero sobre todo la inacción de una supuesta mayoría, digo supuesta porque ya no se qué pensar, por permitir tales desatinos.



¿Se va a permitir tirar por la borda tanto esfuerzo que nos ha costado levantar un país que quedó diezmado después de una guerra civil y habiendo sido ejemplo de transición de una dictadura a una democracia con tantos años de convivencia llegando a estar bien considerados en la UE?



Este estado de alarma que en realidad es de excepción está tan mal llevado, que después de soportar ser el país de tener más fallecidos de coronavirus por millón de habitantes del mundo, seremos el hazmerreir de todos por la pandemia económica de la que vamos a ser objetos. En Jalisco, donde ellos mismos no se consideran pertenecer al primer mundo, han tomado las debidas precauciones de seguridad a su debido tiempo y contando con más de 8 millones de habitantes, cuenta al día de hoy con 23 muertes. En Ciudad de México con 127 millones con 307. Las medidas preventivas no solo han sido sanitarias sino también económicas. Digo yo que algo se habrá hecho y se sigue haciendo mal en España.



Cuando la ideología política se antepone a la razón y al sentido común, ocurre desgraciadamente lo que está pasando en España.



Según F.Nietzsche existen dos clases de personas, las que siguen sus propios deseos, fuertes y resolutivos y las que siguen el deseo de los demás, débiles y sumisos. No por repetir una y otra vez una bagatela o una mentira se van a convertir en algo trascendente o verdadero.



Einstein decía “Si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras observa su comportamiento” y Kant que “El hombre es el único animal que necesita una amo para vivir”



“El mejor gobierno es aquel en que nadie es superior a la ley” Periandro



“El honor es como la juventud, una vez perdido no se recupera” Cesar Cantur



“No se puede poseer mayor gobierno, ni menor, que el de uno mismo” Leonardo Da Vinci



“Es preciso que el pueblo defienda su ley como defiende sus murallas” Heráclito de Éfeso



“El problema con el mundo es que la gente inteligente está llena de dudas, mientras que la gente estúpida está llena de certezas” Charles Bukowski



Aprendamos a escoger al líder, defendamos la ley y el honor del país porque España y los españoles nos lo merecemos. Comentarios Ricardo 27/abr/20 16:43 h. Muy preciso y bien argumentado. Bravo Casas Viejas 27/abr/20 12:41 h. La F. "Guru-Gú" está de acuerdo con la articulista en todos los "frentes" que toca. Ahora bien, mi abuelo muchos de los citados "frentes" los resume de esta manera: "Quien tiene un vicio si no se mea en la esquina se mea en el quicio". Por otra parte hay que tener en cuenta ese puñetero 76% que no cree/confía en la justicia. Y en ese 34% que tiene que ponerse en el lugar del que roba gallinas, según un tal Lesmes (CGPJ/TS). Para entender lo de la residencia de ancianos de Leganés/Madrid donde han muerto 90 ancianos y que tuvo el año pasado un beneficio de 1 millón de euros aparte de lo anterior( las gallinas y los porcentajes) hay que saber logaritmos neperianos. Si la España corrupta quiere salir de la órbita de los Estados fallidos tiene que poner en marcha un Nuremberg para las residencias de ancianos. Eso sí, la investigación la llevará a cabo exclusivamente la guardia civil. Nada de comisiones de investigación. Es sabido que cualquier comisión (del tipo que sea) y una mierda pinchada en un palo tiene el mismo resultado. Lo de las residencias es solo comparable al caso iDental donde hay 400.000 afectados sin salud, sin dinero y sin dientes sanos. Y de los otros. Hasta las ranas del Estanque de Madrid saben que en IDental se extraian dientes sanos para cobrar los implantes. El fundador de la cadena y miembro del Opus Dei (García Pellicer) puede ser nombrado beato. Y de serlo seguro que no pasa por el "empleo" de venerable como todo hijo de vecino. Y es que la España corrupta hasta los leones huyen de los ciervos. Y en ese plan.

