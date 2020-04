​Como escoger los mejores neumáticos para tu coche

¿Qué neumáticos tengo que comprar para mi coche? Una de las preguntas que todo conductor se hace al menos una vez en la vida, y que se debe abordar con suma cautela. Existen muchos modelos de neumáticos diferentes, pero, como es normal, tú quieres los mejores para tu vehículo. No te preocupes, porque hay ciertas pautas que te ayudarán a conseguirlos, y te las vamos a explicar si sigues leyendo.



Consejos para escoger neumáticos para tu coche Las ruedas del vehículo son algo absolutamente fundamental. Tanto es así, que debes andarte con mucho ojo a la hora de escoger el modelo que vayas a comprar para sustituir cualquiera o todas las de tu coche. Debes valorar, mirar muy de cerca y, sobre todo, tener en cuenta una serie de factores clave. ¿Cuáles? Los que vamos a ver a continuación. Presta mucha atención, esto te interesa por precios, por seguridad y por estabilidad al conducir tu automóvil.



El precio no lo es todo Antes de elegir una marca económica, desde Neumaticos.store nos recomiendan buscar opiniones fiables de la misma para luego no llevarnos sorpresas. Y es que el campo de los neumáticos para coche es muy amplio y está lleno de variables que controlar. Si te das demasiada prisa y no meditas bien lo que eliges, es posible que te lleves una gran decepción. No solo por la calidad, sino por la seguridad. Y es que, insistimos, los neumáticos son una de las partes más importantes de un automóvil de cara a la seguridad que este transmite.



Por eso, no te dejes llevar por esa cifra de euros tan tentadoramente baja y párate a comparar y a buscar información. Puede que sean muy baratos porque no sean tan buenos como parecen, o puede también que estés ante un ofertón como pocas veces se ve. Infórmate consultando en redes y asegúrate muy bien antes de dejar nada afianzado.



¿Conoces los datos de tus neumáticos? Tienes que saber cómo leer un neumático para saber cuál es la opción más aconsejable dentro de un catálogo de compra. Piensa que hay que tener en cuenta factores como el índice de velocidad, las dimensiones y el índice de carga, entre otras tantas cuestiones. Todo eso es lo que aparece en el código de números y letras que hay en el lateral de la rueda; todo eso es lo que determina la opción que debes considerar cuando vayas a cambiar las gomas de tu vehículo.



Observa la ficha técnica del coche y piensa sobre todo en el índice de carga. Puede ser mayor, pero nunca menor que el que aconseja el fabricante, ya que entonces la rueda se desgastará más rápidamente, perderá adherencia y, además, hará que la conducción sea mucho menos segura.



El tipo de coche también influye No pienses que por tener un deportivo o un monovolumen te vas a tener que atener a un tipo de ruedas muy específico. Piensa que al final, uno de los elementos más importantes para seleccionar con tino es el peso del vehículo, como también las velocidades a las que se puede mover. Hay monovolúmenes con tanto tamaño que pueden requerir neumáticos con índices de carga por encima de la media. Y ya, si nos metemos en el campo de los todoterrenos, hay que concretar más todavía: estos siempre deben llevar neumáticos de invierno.



Parece una nimiedad, pero son detalles importantes si no quieres tener problemas a la hora de conducir. Estos últimos tipos de coche, por ejemplo, suelen tener velocidades inferiores al resto y, usar neumáticos de invierno, garantiza que tengan un mejor agarre al salir del asfalto. No hay que olvidar que un 4x4 no solo está pensado para rodar por carretera, su objetivo es moverse también por terrenos más difíciles.



Cuidado con las estaciones Ya hemos hablado de los neumáticos de invierno, y eso se debe a que hay de dos tipos en este sentido: neumáticos de verano y de invierno. No es excesivamente prioritario contar con unos o con otros para cualquiera de las dos estaciones, pero sí que es aconsejable tenerlo en cuenta. Tener los de verano para los meses de más calor y los de invierno para los de más frío garantiza el menor desgaste y el mayor agarre en todo momento.



No obstante, hay casos como el de los todoterrenos, en los que hay que escoger los de invierno siempre para garantizar el mejor funcionamiento siempre.



Todo lo que te hemos explicado te será de utilidad a la hora de enfrentarte a uno o varios catálogos de neumáticos. Además de eso, no es mala idea consultar con un mecánico de confianza que también te pueda recomendar. El consejo de un profesional siempre es algo a recibir con los brazos abiertos. Si haces esto, ten por seguro que las ruedas no serán problema.