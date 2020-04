Djokovic y Murray crean su tenista perfecto y debaten sobre el mejor de la historia Para el número uno del mundo, el mejor tenista sería el que tuviera el saque de Kyrgios o Isner, el resto de Murray, la derecha de Del Potro, el revés de Murray, la volea de Federer, la fortaleza mental de Rafa Nadal y la condición física de Thiem o Ferrer Redacción Siglo XXI

sábado, 18 de abril de 2020

El serbio Novak Djokovic y el escocés Andy Murray charlaron este viernes a través de las redes sociales y en medio del confinamiento por la crisis del coronavirus, y aprovecharon para crear lo que sería el tenista perfecto.



Ambos jugadores quedaron en las redes sociales, en una divertida conversación que comenzó con retraso por culpa de 'Nole'. El de Belgrado llegó tarde al directo, mientras Murray le tachaba de poco puntual. Lo más destacado de la charla fue cuando ambos construyeron su tenista perfecto.



Para el número uno del mundo, el mejor tenista sería el que tuviera el saque de Kyrgios o Isner, el resto de Murray, la derecha de Del Potro, el revés de Murray, la volea de Federer, la fortaleza mental de Rafa Nadal y la condición física de Thiem o Ferrer.



Mientras, el tenista británico se quedó con el servicio también del australiano o el estadounidense, el resto de 'Nole', la derecha de Nadal, el revés del serbio, la volea también del suizo, la mentalidad ganadora de Nadal y el físico de Djokovic.



Además, ambos hablaron del debate sobre cómo elegir al mejor tenista de todos los tiempos. "Sería de la combinación de 'grandes', semanas en el número uno, Masters 1.000... Creo que los 'Grand Slam' tendrían más peso, pero es difícil de decir y no comparo generaciones", dijo el de Belgrado.



"Yo estoy de acuerdo, pero creo que los tres mejores jugadores de la historia están jugando en la misma generación. Nadie compite en tierra como Rafa, el récord de Federer en Wimbledon es el mejor y el tuyo en pista dura también. Yo siento que he competido contra el mejor de siempre en cada superficie", dijo Murray.

