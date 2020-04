La condición humana El pacto de soberanía que tiene el ciudadano con el Estado nacerá del miedo Francisco Morales Lomas

jueves, 16 de abril de 2020, 16:08 h (CET) Ha bastado un coronavirus con nombre de mascota de una Olimpiada, Covid 19, para despertar la condición humana en 2020.



Todos aquellos que hasta ahora habían sido nuestros socios luchan para conseguir “sus” respiradores, “sus” mascarillas, “sus” medios para salir de la pesadilla y nos convertimos en competidores, antagonistas o émulos unos de otros porque los que se mueren son “sus” muertos o “los nuestros”. Y ya se sabe que los muertos de otras geografías no son “los mismos”. Son “otros” muertos.



¿No éramos una Unión Europea? ¿O hemos vuelto al estado-nación? Parece que sí. Cuando el miedo es ecuménico, el sálvese quien pueda se convierte en el subterfugio ante la muerte y el temor dispone a los seres humanos, en muchas ocasiones, a desertar de la defensa pública. La palabra solidaridad se convierte en un ensalmo.



En unos meses veremos que los “hombres de negro” estarán echándonos el aliento en el cogote como resultas del “plan de solidaridad”, exigiendo intereses y pago de deudas. ¿Seremos Grecia?



Al mismo tiempo el poder sigue ejerciendo un control omnímodo sobre la ciudadanía que ve mermados sus derechos y libertades en aras del orden y la seguridad. En el siempre socorrido binomio entre libertad y seguridad que determina la base conceptual del derecho natural ha triunfado claramente la seguridad. Y, como pretexto de ella, renace con fuerza el gran Leviatán que ya anunció Hobbes y la conformación de un ser humano “artificial” del que se sabrán todos sus pasos, todos sus gustos, todos sus deseos y el derecho a la intimidad será una definición vacía en un papel.



El pacto de soberanía que tiene el ciudadano con el Estado nacerá del miedo. Y, en consecuencia, surge una especie de kingdom of darkness, un reino de las tinieblas en las que germina una confederación de impostores para obtener el dominio sobre los seres humanos de este mundo, recurriendo a doctrinas oscuras o erróneas para condenarnos de nuevo a la caverna de Platón. Estamos en este escenario.



No podemos ceder y debemos seguir leyendo en los seres humanos para alcanzar la sabiduría y no solo en los libros. Léete a ti mismo. Leámonos, porque lo que cualquier ser piense, opine, razone, espere, tema… es lo mismo que leerá y conocerá en los pensamientos y pasiones de todos los otros seres humanos en circunstancias parecidas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Necesidades en el mundo presente “No hay mayor esclavitud que apasionarse a desear y poseer lo indiviso, para oprimir, probarlo todo y no participar nada” ​Miles de mayores no están aquí Miles de nuestros mayores ya no están. Esta emergencia sanitaria ha desbordado a los dirigentes, siendo su gestión negligente y catastrófica para muchas familias ​¿Se imaginan al PP gobernado, con la pandemia del coronavirus? Probablemente, en estos momentos, estaríamos enfrentados a una revolución en las calles y con las acusaciones desde todos los estamentos políticos de las izquierdas, tildando al Gobierno de incapacidad para gestionar la pandemia Trampa saducea Contando con estos mimbres, no se puede confeccionar un cesto, pero la astucia de Pedro Sánchez, que es un artero, le ha impulsado a convocar a los partidos de la Oposición a celebrar unas conversaciones para conseguir unos pactos a fin de salir del atolladero en el que se encuentra ​Fuegos fatuos en la consternación La ignorancia en un presidio forzoso no hace menos presidio a la propia ignorancia. No hay indulto para ella en el disparatado discurrir del ser humano y su invocación a la indiferencia