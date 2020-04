Expertos avisan de que no atender los problemas psicoemocionales podrá aumentar enfermedades futuras Y es que, tal y como han recordado, la evidencia científica muestra que una actitud "proactiva y resiliente" frente a los acontecimientos adversos reduce las hormonas relacionadas con el estrés Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 16 de abril de 2020, 15:18 h (CET) Expertos de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa (SESMI) han avisado de que no atender los problemas psicoemocionales durante la pandemia por el nuevo coronavirus podrá aumentar el riesgo de padecer enfermedades futuras.



Y es que, tal y como han recordado, la evidencia científica muestra que una actitud "proactiva y resiliente" frente a los acontecimientos adversos reduce las hormonas relacionadas con el estrés. Por ello, han comentado que una buena higiene de las emociones favorecerá un estado anímico más adecuado.

"Sabemos que las emociones son el resultado de los pensamientos. Una visión catastrófica de la realidad, la anticipación de desgracias, conllevan emociones negativas: miedo, ansiedad, angustia, tristeza, lo que puede aumentar la incidencia de enfermedades futuras. Por lo tanto, es necesario atender al componente psicológico de esta crisis para poder transformar nuestra actitud frente a los hechos y revertir esa predisposición a la enfermedad, potenciando nuestro estado de bienestar y salud", han explicado desde SESMI.



En este sentido, la organización ha destacado la importancia de buscar un momento diario para uno mismo, para hacer lo que uno desee, en lugar de intentar realizar el deseo del resto de los miembros de la familia; reducir las preocupaciones por el futuro; solucionar los conflictos que puedan surgir; conservar el buen humor; tratarse bien a una mismo; y ayudar a los demás.



