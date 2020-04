​Cuándo cambiar o sustituir los neumáticos de tu moto Una clave a tener en cuenta es que los cambios de neumáticos en las motos no suelen ser simultáneos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 15 de abril de 2020, 15:50 h (CET) La crisis del coronavirus ha afectado de forma directa al estilo de vida de la sociedad española, que desde hace prácticamente un mes vive confinada en sus hogares a la espera de que los efectos de la pandemia se reduzcan y el Gobierno levante el estado de alarma. Entre todas las personas que ahora deben permanecer en casa, se encuentran multitud de enamorados de las motos, que se mantienen impacientes de poder salir con sus vehículos a disfrutar de la carretera, de la velocidad y de la compañía de su gente.



Mientras las instituciones deciden la fecha en la que la normalidad volverá a reinar de forma progresiva, los amantes de las motocicletas ya piensan en cómo poner a punto su moto para volver a hacer kilómetros. Revisar el motor, los engranajes, los filtros... y, por supuesto, los neumáticos moto. Las ruedas son uno de los elementos clave para la salud de este tipo de vehículos, por lo que, después de tantos días paradas, conviene revisar su estado en talleres como Confortauto.



Es importante poner en las mejores manos el cuidado de nuestras motos, por lo que acudir a profesionales de contrastada reputación siempre será la mejor opción. Es importante insistir en que, cuando el confinamiento acabe, para disfrutar de la motocicleta esta deberá estar en perfecto estado para ofrecer tanto el máximo rendimiento como, todavía más importante, una seguridad óptima para el piloto y su posible acompañante.



¿Cómo saber si debo cambiar los neumáticos de mi moto? Para conocer el estado de la moto con un simple vistazo es importante tener en cuenta diferentes detalles que se pueden detectar observando las condiciones en las que se encuentran. Dependiendo de lo que se visualice, puede darse la posibilidad de que sea el momento de cambiar de neumáticos para proteger tanto nuestra seguridad como la salud de la motocicleta.



Rueda trasera y delantera: diferente duración Una clave a tener en cuenta es que los cambios de neumáticos en las motos no suelen ser simultáneos. Es decir, que por norma general no se cambia la rueda trasera y la rueda delantera al mismo tiempo. El motivo es sencillo: durante la conducción, ambos neumáticos no están expuestos a la mismas condiciones que influyen directamente en su desgaste, lo cual marca la vida útil del neumático.



Por ejemplo, la rueda trasera es la que debe soportar todo el peso del piloto y la tracción durante la marcha. Esto quiere decir que el desgaste se producirá a una mayor velocidad en comparación con el neumático delantero, cuya función es aportar estabilidad y marcar la dirección y, por tanto, será menos propenso a cambios o sustituciones, al menos, en el corto plazo.



Observar la banda de rodadura del neumático Al hilo del punto anterior, cabe también matizar que la duración de las ruedas vendrá marcada también por su propia calidad, además de por el tipo de motocicleta y el tipo de conducción que realice el piloto. Teniendo esto en cuenta, el elemento habitual para conocer el estado del neumático es la banda de rodadura. Se trata de la banda situada en el exterior del caucho que recorre toda la circunferencia y que entra en contacto directo con el suelo.



Esta banda de rodadura se desgasta de forma diferente: en la parte delantera se desgasta por los laterales, y en la trasera por la zona central. En cualquier caso, cuando el surco de la banda disminuya de los 1,6 milímetros, habrá llegado el momento de sustituir el neumático por uno nuevo.



Confortauto, profesionalidad para cambiar los neumáticos Cuando es la hora de cambiar las ruedas de una moto, es importante contar con un servicio profesional óptimo para, por un lado, conseguir neumáticos de buena calidad y, por otro, contar con operarios especializados que realicen la sustitución de la forma correcta. En este sentido, la opción ideal es Confortuato, donde además es posible comprar online las ruedas de una forma muy sencilla.



Para ello, el usuario debe seleccionar el modelo y la marca que más le interese, entre las que se encuentran firmas de primera calidad como Pirelli, Michelin, Continental o Bridgestone, entre otras. Después, deberá indicar el taller de montaje más cercano y finalizar el pedido, en el que tendrá un 5% de descuento si es la primera vez. Con ello, el piloto estrenará neumáticos nuevos para su vehículo en un plazo máximo de 48 horas. Así, estará listo para empezar a hacer kilómetros a la mayor brevedad y disfrutar de la libertad que solo se siente sobre su motocicleta.

