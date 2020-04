​Bodegas Martín Códax presenta dos novedades: sus albariños Arousa 2017 y Finca Xieles, 2018 Ambos constituyen sendos reflejos de sus terruños y del mar Jaime Ruiz de Infante

martes, 14 de abril de 2020, 14:43 h (CET) Desde 2006, las bodegas Martín Codax trabajan en la clasificación de sus viñedos, con el apoyo de las nuevas tecnologías y uvas procedentes, exclusivamente, de parcelas seleccionadas. De este modo, nacen vinos de distintas fincas, cuidadosamente plantadas y vendimiadas a mano, por viticultores pertenecientes a la cooperativa, familias de tradición vitivinícola, arraigadas al valle del Salnés.



En todo este proceso, de entre los terruños elegidos, llegan dos novedades un vino tan extremo, como el Martín Códax Arousa 2017 y un albariño gran intensidad como Finca Xieles.



Arousa nace de una cuidadosa opción de uvas, provenientes de micro parcelas acariciadas por el mar, en la zona de San Tomé, donde el río Umia se abraza con el atlántico, en Cambados.



La segunda novedad es Finca Xieles 2018, con uvas Albariño de las cepas más antiguas de Bodegas Martín Códax, que se yerguen orientadas hacia el mar, en un terreno de marcada pendiente, dividida por muros de piedra. Los viñedos se plantaron a finales del siglo XIX y configuran uno de los terrenos cosecheros más antiguos e importantes de Cambados.



La singularidad de esta plantación es que mantiene cepas muy viejas, con troncos finos y muy retorcidos.



Las catas Arousa 2017 Color amarillo pajizo con reflejos verdosos. Aromas que recuerdan a las algas del litoral de Galicia, notas cítricas, puntas salinas, hierbas aromáticas como laurel y limo. En boca se manifiesta sabroso, fresco, elegante, con tonos de fruta exótica verde, hierba recién cortada y un largo recuerdo cítrico y yodado que invita acompañar a mariscos, ceviches de langostinos, pulpo á feira, pescados blancos al horno, sin olvidar un final con una rueda de quesos de tetilla.



Ficha D.O. Rias Baixas. Variedad: 100% albariño. Crianza: 18 meses Temperatura de servicio: 12º C. Graduación alcohólica: 12,5% vol Precio: entre 19 y 22 €. Calificación: 93 FincaXieles, 2018



Limpio y cristalino color amarillo pajizo. Aromas de fruta blanca, manzana verde y pera; notas florales de gardenia y jacinto; tropicales, cítricas, balsámicas junto con hierbas aromáticas como el romero. En boca se muestra estructurado sabroso, balsámico, con buena acidez y recuerdos cítricos como el pomelo. Un retronasal permanente sugiere frutos del mar gallegos recién cocidos: percebes, nécoras, mejillones y almejas; cogote de merluza al horno, pastas italianas y unas filloas, para endulzar el paladar.



Ficha técnica D.O.: Rias baixas Variedad: 100% albariño. Graduación alcohólica: 13% vol Crianza: 6 meses Temperatura de servicio: 12ºC. Producción: 2.504 botellas. Precio: Entre 25€ y 29€. Calificación: 94



Referencia Bodegas Martín Codax. Burgans, 91. Vilariño. 36633-Cambados (Pontevedra) TLF: +34 986 526 040 www.martincodax.com

