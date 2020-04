Hoy finaliza el permiso retribuido recuperable para los trabajadores de actividades no esenciales Volverán al trabajo a partir del lunes, una vez acaben las vacaciones de Semana Santa Redacción Siglo XXI

jueves, 9 de abril de 2020, 14:42 h (CET)

El permiso retribuido recuperable aprobado por el Gobierno hace dos semanas para restringir la movilidad de los trabajadores de actividades no esenciales finaliza este jueves, por lo que la gran mayoría de estos empleados volverán a sus puestos de trabajo el lunes, una vez finalicen las vacaciones de Semana Santa, salvo en las comunidades autónomas donde el lunes es festivo.



En concreto, vence el permiso retribuido recuperable aprobado por el Gobierno, de carácter obligatorio y limitado en el tiempo entre los días 30 de marzo y este jueves, 9 de abril, para todo el personal laboral por cuenta ajena que preste servicios en empresas o entidades del sector público o privado que desarrollan las actividades no esenciales.



No obstante, se exceptuaba a las personas que estaban desarrollando ya su actividad a distancia o mediante teletrabajo, a las personas incorporadas en expedientes de regulación de empleo (ERTE), a personas que en situación incapacidad temporal o con un permiso de paternidad o maternidad, a los trabajadores de servicios esenciales o aquellos excluidos por el decreto de declaración de estado de alarma.



La recuperación de las horas de trabajo de los 8 días lectivos de permiso podrá hacerse efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020, previa negociación en un periodo de consultas abierto al efecto entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, que tendrá una duración máxima de siete días.



Con el fin del permiso retribuido recuperable, una medida calificada por el Gobierno como "extraordinariamente efectiva" para reducir los niveles de movilidad a los de los fines de semana, concluye la "hibernación" de la economía y dejará de estar restringida la movilidad para el desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar prestaciones laborales, profesionales o empresariales de actividades no esenciales.



De esta forma, la mayoría de los trabajadores de actividades no esenciales volverán a sus puestos de trabajo este lunes de Pascua, salvo en las comunidades en las que es festivo (Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, La Rioja, Navarra y País Vasco).



A su vez, los trabajadores de servicios esenciales, como el personal sanitario, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ejército, los servicios de transporte o los supermercados continuarán desarrollando su actividad con normalidad, como han hecho hasta ahora.



Así, a partir de este próximo lunes se vuelve a la situación de los primeros 15 días del estado de alarma, por lo que volverán a reincorporarse los trabajadores de actividades no esenciales, como la construcción, pero se mantienen los protocolos del carácter preferente del trabajo a distancia y el teletrabajo cuando se pueda desarrollar de esa forma, junto a las medidas de protección e higiene.



La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afirmó que el siguiente paso será el de la fase de desescalada de las medidas de confinamiento, que vendrá determinada por las recomendaciones dictadas por los científicos, técnicos y sanitarios.



Esta desescalada se producirá paulatinamente a partir del próximo 26 de abril, fecha en la que concluirá la prórroga del estado de alarma que validará este jueves el Congreso.

