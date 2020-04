Iniciativas de las empresas del Consorcio del Chorizo Español en la lucha contra el COVID-19 Comunicae

miércoles, 8 de abril de 2020, 18:18 h (CET) Son numerosas las iniciativas solidarias de los asociados del Consorcio en diferentes puntos de las comunidades autónomas. Además están realizando un esfuerzo sin igual para evitar el desabastecimiento, junto con la puesta en marcha de las medidas de seguridad necesarias para proteger tanto a empleados como a clientes En estos días en los que la sociedad en general, y las empresas en particular, han de adaptarse a la situación actual de alarma causada por el coronavirus, muchas compañías de todos los sectores llevan a cabo acciones solidarias para aportar su ayuda de diferentes formas. El sector de la alimentación es uno de ellos.

Los miembros del Consorcio del Chorizo Español, asociación que agrupa a 22 empresas de la industria cárnica española, también han puesto en marcha otras tantas iniciativas encaminadas a reforzar la seguridad de sus plantillas; a agradecer a sus empleados y colaboradores el sobreesfuerzo que están realizando en su trabajo diario, y diferentes acciones solidarias, junto con la constante recomendación a los ciudadanos de quedarse en casa.

Entre otros, estos son algunos ejemplos que asociados del Consorcio están llevando a cabo acciones en los distintos puntos de la geografía española en los que tienen presencia.

Motivación, agradecimiento y trabajo duro

La totalidad de los consorciados están funcionando a pleno rendimiento, con planes de contingencia y campañas de información de las medidas que han tomado para evitar problemas de abastecimiento de sus productos.

Asimismo, los asociados ponen especial cuidado en las medidas relativas a la seguridad de sus empleados, para prevenir y minimizar lo máximo posible los contagios, protegiendo con estos protocolos a su personal, agradeciendo su apoyo, su esfuerzo y compromiso, priorizando siempre a las personas, motivando y agradeciendo a sus trabajadores y proveedores por el esfuerzo y el compromiso con el que están trabajando.

Generalizado es, por parte de las empresas pertenecientes al Consorcio del Chorizo Español, el elogio de la labor de los profesionales sanitarios, transportistas, fuerzas de seguridad del estado, limpieza, trabajadores de la alimentación, etc.

Ejemplos de iniciativas y solidaridad: la protagonista estos días

En momentos de crisis e incertidumbre como estos, la solidaridad se da paso, y son muchas las muestras que, en este sentido, están dando algunos de sus asociados.

Grupo Tello Alimentación ha donado material sanitario (16.000 gorros y 5.000 mascarillas de protección) al SESCAM, en coordinación con el centro de operaciones creado por el gobierno regional, para distribuir el material entre los centros sanitarios y residencias de mayores que más lo necesiten. Además, la compañía ha entregado 500 kilos de sus productos al centro que la ONG Mensajeros de la Paz posee en Pantoja (Toledo), destinados a las familias más desfavorecidas de la provincia.

Por su parte, Embutidos Rodríguez, en respuesta a la llamada de la solidaridad de las instituciones públicas, ha realizado varias entregas de material de seguridad a diferentes centros sanitarios. Asimismo, ha colaborado con Cruz Roja Española de León, entregando 600 chorizos, en su campaña de entrega de alimentos, principalmente a personas mayores de 65 años y enfermos crónicos que se encuentran solos, personas que no pueden salir de casa por prevención y que carecen de una red de apoyo familiar y vecinal que pueda ayudarles.

El grupo de alimentación Noel ha impulsado el desarrollo de un prototipo de respirador para ayudar a paliar la falta de estos dispositivos fundamentales en el tratamiento de muchos afectados por el Covid-19. El aparato, diseñado por miembros del departamento de Ingeniería y Mantenimiento de la propia empresa, permite el control eléctrico de la inspiración de aire en los pulmones. En estos momentos este prototipo está en fase de validación técnica y médica y, si se obtiene la homologación, podría comenzar a fabricarse y distribuirse. Por otro lado ha puesto en marcha diferentes iniciativas de apoyo sanitario como la donación de 21.000 equipos de protección individual (EPI) así como una impresora 3D y bobinas de material plástico PET que servirán para fabricar 51.000 pantallas faciales de protección que ya se están distribuyendo por diferentes hospitales y cadenas de producción.

La Hoguera ha colaborado con Nuevas Ambulancias Soria en la aportación, junto a distintas firmas, agrupaciones y agricultores y ganaderos, de EPIs (mascarillas, gafas, guantes y buzos).

También Goikoa ha enviado material de protección (hasta un total de 37.300 elementos) al Complejo Hospitalario de Navarra y a la Residencia Municipal San Vicente Paul de Sangüesa. En total, más de 16.000 guantes, 10.000 delantales, 6.000 manguitos y 2.000 mascarillas destinados al complejo hospitalario; y alrededor de 3.000 gorros y 300 mascarillas a la residencia geriátrica de Sangüesa, para ayudar a proteger a uno de los grupos de mayor riesgo: las personas mayores.

Por su lado, Grupo Empresarial Costa, al que pertenece el asociado Costa Food Group, ha destinado 800.000 euros a la lucha contra el coronavirus Covid-19, tanto en iniciativas propias de sus empresas como conjuntas con otros colectivos. El Grupo se ha sumado con 600.000 euros a la iniciativa #AragonenMarcha, coordinada por CEOE Aragón y surgida del diálogo entre el Gobierno de Aragón y los agentes sociales de esta comunidad autónoma, para la compra de equipos de protección y material sanitario.

Casademont, perteneciente a Costa Food Goup, ha entregado al Hospital Josep Trueta de Gerona 16.000 guantes, 1.000 calzas, 800 batas impermeables y varios materiales de protección necesarios para que los sanitarios combatan el coronavirus. A su vez, ha aportado material al Hospital Santa Caterina y la residencia para gente mayor Vall del Terri.

Torre de Núñez se ha unido al plan integral puesto en marcha por Cruz Roja para atender a personas en situación de vulnerabilidad a causa del coronavirus. La Cruz Roja, trabajando codo con codo con el Concello de Lugo, ha convertido el Pabellón de los Deportes en un Albergue para personas sin hogar para que los más vulnerables estén bajo cubierto, protegidos y bien alimentados durante el estado de alarma. El objetivo del plan #CruzRojaResponde es asistir a 1.350.000 personas en dos meses, con un presupuesto estimado de 11 millones de euros.

El Grupo Coren se suma a esta oleada de donaciones solidarias en respuesta a la llamada de una enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos del CHUO, con la entrega de 10.000 guantes de protección, 130 buzos de polipropileno, 1.000 batas, 1.000 pares de calzas y 122 litros de gel desinfectante que se repartirán entre todos los centros sanitarios, para mayores, cuidadores, etc.

Embutidos y Jamones España e Hijos ha realizado una donación de material de protección para los profesionales sanitarios de la región (Castilla-La Mancha). La donación será gestionada por la sanidad pública castellanomanchega. Ambulancias Finesterre agradecía la donación de 1.000 unidades de batas, mascarillas y de pares de guantes para los técnicos en Transporte Sanitario y Emergencias por parte de la empresa instalada en Escalonilla.

Acciones para lleva mejor el confinamiento

La empresas pertenecientes al Consorcio del Chorizo Español tampoco se olvidan de todos aquellos que están cumpliendo con el mandato de quedarnos en casa y, a través de sus redes, animan y agradecen a todos los que están haciendo responsablemente dicho confinamiento, sumándose a los distintos hashtags: #GraciasHéroes, #TodosSomosUno, #JuntosVenceremos, #QuédateEnCasa, #YoMeQuedoEnCasa, #EsteVirusLoParamosUnidos, #TodoSaldráBien, #JuntosSomosMásFuertes, #YoNoPuedoQuedarmeEnCasa, entre otros.

Recetas divertidas y novedosas, sorteos de productos, entretenimientos para “ganarse el bocata”… Infinidad de acciones, motivacionales, solidarias, empresariales, de seguridad, de comunicación, etc. cuyo fin último no es otro que el de contribuir a la lucha contra el Covid-19.

Como explica Alfonso Alcázar, presidente del Consorcio de Chorizo Español y director general de Grupo Tello, "en estas situaciones tan críticas es cuando debemos ser más solidarios que nunca. Queremos apoyar y ayudar a estos héroes, que tanto se exponen al cuidarnos. También queremos dar las gracias a todos los trabajadores de alimentación que continúan con su tarea y a los ciudadanos, que están cumpliendo con su deber de quedarse en sus hogares para que lo antes posible podamos volver a la normalidad".

Sobre el Consorcio del Chorizo Español

El Consorcio del Chorizo Español es una asociación voluntaria que agrupa a compañías del sector cárnico español. Todas estas empresas son expertas en producción y exportación de chorizo y tienen el objetivo común de producir y comercializar un Chorizo Español auténtico y de alta calidad.

El sello del Chorizo Español avala el origen de los productos en España y garantiza un alimento de calidad único. Además, gracias al Consorcio del Chorizo Español se certifica un control del producto con un estricto seguimiento de la trazabilidad y origen de las materias primas y de los procesos productivos, creando un signo distintivo de reconocimiento para su comercialización a nivel internacional. Se realizan periódicamente estudios de los lotes destinados a ser selladas con la marca del Consorcio del Chorizo Español con el fin de corroborar su idoneidad con sus estrictas normas de calidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Herbalife Nutrition recomienda diez consejos para teletrabajar de forma efectiva Colección SS'20 de GUESS Jewellery Sinapsis afirma que aumenta la demanda de terapia online Colección Boho: lo más nuevo de Binnari para esta nueva temporada Nueva plataforma de venta online para la compra de suelos, parquets y tarimas