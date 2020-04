Enseñanza virtual desde casa Aprender a utilizar correctamente los medios digitales es una necesidad Redacción Siglo XXI

martes, 7 de abril de 2020, 14:33 h (CET)

Aunque los colegios estén cerrados los niños no pueden permitirse un parón en su educación, por lo que ahora entra en juego la enseñanza virtual desde casa. Los recursos digitales son particularmente una buena elección para que los estudiantes y los padres superen este periodo sin colegio. En este contexto, devolo ofrece algunos consejos e indicaciones para que el aprendizaje y la enseñanza digital sean un éxito, así como para crear unas condiciones técnicas óptimas.

Retos y oportunidades Actualmente, muchos padres se enfrentan al reto de crear un entorno de aprendizaje ideal para sus hijos. De primeras, la ausencia de clases en la escuela parece una barrera insuperable. Sin embargo, la tecnología está avanzando continuamente y ya proporciona todo lo necesario para superar este obstáculo. La educación en casa no debería ser vista como un simple recurso en tiempos de necesidad. Tenemos la oportunidad de usarla como una forma de avanzar en el aprendizaje digital y convertirla en el futuro en una parte permanente de los planes de estudio.



Aula digital El contacto por medio del correo electrónico, la aplicación Moodle, los chats en directo o las plataformas escolares, permite la comunicación entre los profesores y los estudiantes. Cuando están en línea, los estudiantes no sólo tienen acceso a tareas y resúmenes de material didáctico, sino que también pueden mantener un contacto directo con los profesores y los compañeros de clase a través de videoconferencias. De esta manera, los profesores pueden asegurarse de que el material de la asignatura se imparte correctamente a los alumnos.



Además, pueden aprovechar los numerosos materiales didácticos disponibles en internet para dar el mejor apoyo posible al progreso del aprendizaje. Con este propósito, existen muchas páginas web que ofrecen ejercicios auxiliares para todas las edades y para contribuir al progreso del aprendizaje como un complemento del plan de estudios.



Aprender con éxito gracias a la diversión y los juegos Todo el mundo sabe que las personas aprenden mejor cuando se divierten. La relación entre la diversión y el aprendizaje en casa no es necesariamente obvia para todos. Sin embargo, el aprendizaje digital, más que cualquier otro método, proporciona un gran número de maneras lúdicas para aprender. ¿Qué hay de disfrutar con juegos de ordenador y estudiar un idioma extranjero al mismo tiempo, o usar aplicaciones entretenidas para entender las matemáticas? Es perfecto. Los juegos educativos como los de ÁrbolABC son geniales para divertirse mientras se aprende, y existen un sinfín de páginas web similares. Sin mencionar los diferentes canales de televisión como Clan y La 2, que actualmente emiten un horario de contenido educativo dirigido a niños y adolescentes de 6 a 16 años. ¿Qué tal empezar el día viendo "Jorge el Curioso" y aprender más sobre el mundo? O, según la necesidad, ¿resolver difíciles problemas de matemáticas con la ayuda de internet? ¡Suena muy divertido!



A qué tienen que prestar atención los padres Aprender a utilizar correctamente los medios digitales es una necesidad. No se trata sólo de dominar la tecnología, sino de aprender a utilizar los medios digitales de forma responsable. En el caso de los niños más pequeños, el uso supervisado de Internet y otros medios online es importante, tanto para su progreso en el aprendizaje como para tener control sobre el tipo de contenido que ven. Sin embargo, a veces no es posible vigilar a los niños las 24 horas del día.



En estos casos, es posible tomar medidas como configurar listas negras en el router para que Internet sea seguro para ellos. Y para evitar que estén demasiado tiempo delante del ordenador, se pueden establecer restricciones de tiempo. Simplemente hay que habilitar el acceso a Internet durante las horas de aprendizaje concertadas y ¡listo!

