Combate el estrés y la ansiedad durante la cuarentena

Estas últimas semanas de confinamiento han supuesto una situación excepcional y un cambio en nuestro día a día. No estábamos acostumbrados a vivir aislados sin poder salir a la calle, ni solíamos convivir con nuestra familia durante todo el día. También hemos tenido que aprender a desarrollar el teletrabajo y a compaginarlo con nuestros hijos, pareja o mascotas a nuestro alrededor. En definitiva, estamos en proceso de adquirir unos hábitos que han podido despertar en nosotros una sensación de inestabilidad, desconcierto y, como consecuencia, estrés.



Este desequilibrio mental puede además generar ansiedad que, de forma continuada, puede provocar problemas de salud. Según la Confederación Salud Mental de España, el 6,7% de la población española está afectada por la ansiedad, y afecta más del doble en mujeres (9,2%) que en hombres (4%)[1]. Este estado de nervios se puede manifestar de distintas maneras como dificultad para respirar, ritmo cardiaco acelerado, sequedad de boca, nudo en la garganta y el estómago, necesidad de fumar, comer o beber en exceso, deambular o dificultad para decidir o concentrarse.



EnRelax Forte, de Laboratorios Uriach, quiere ayudarte a relajarte durante este período de estrés pasajero. Además, te ofrece una serie de consejos para favorecer la tranquilidad natural durante estas semanas de estrés.



Seis recomendaciones para sobrellevar el estrés y la ansiedad durante la cuarentena

Evita la sobreinformación. Estamos viviendo días excepcionales y es importante estar informados de las novedades que marca la actualidad. Para prevenir la sobreinformación y el estrés que este puede llevar, ajústate a unos horarios para informarte de las noticias y recurre solo a fuentes fiables. De esta forma, tu celebro podrá descansar y dedicar su tiempo a otras actividades, y asegurarás que la información que asimilas no son bulos sino contenido veraz y de calidad.



Algunos expertos afirman que una sobre exposición a la información no se traduce en estar mejor informado, y puede aumentar la ansiedad de forma innecesaria.



Sepárate del móvil. Aunque la situación actual nos obliga a estar más pendientes de nuestros familiares y amigos y queramos seguir las novedades de la prensa y las redes sociales, lo cierto es que una sobre exposición al teléfono móvil afecta en nuestra salud ya que nuestros teléfonos elevan de manera crónica los niveles de cortisol, la principal hormona del estrés de nuestro organismo, según un estudio en el que participan investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).



Mantén una rutina, pero no te agobies si no la cumples. Levantarnos, comer o irnos a la cama a la misma hora son algunos trucos para que nuestros días estén más organizados. Los expertos también recomiendan ser creativos y variar nuestras actividades de un día para otro, para no caer en el tedio y esperar la llegada del día siguiente con ilusión.



Practica tus aficiones o desarrolla otras nuevas. Pinta, haz yoga, desarrolla tus habilidades culinarias, ponte al día con aquel libro que tanto tiempo llevas queriendo leer o ve esa serie de la que todo el mundo habla. Hay muchas opciones, y no te preocupes si no te salen bien, el objetivo es disfrutar. Además, las Administraciones y empresas han abierto gratuitamente sus bibliotecas y bancos de películas online, y también puedes unirte a uno de los muchos cursos disponibles en las universidades. Las redes sociales también se han llenado de actividades para sobrellevar estas semanas. ¡No hay excusas para estar ocupado!



Respira y concéntrate en el presente. Cuando nos ponemos nerviosos, nuestro ritmo cardiaco aumenta. Una respiración pausada permitirá que nuestro corazón se relaje y nos obligará a concentrarnos en inspirar y espirar, distrayéndonos de aquello que nos ha generado el estrés.



Bebidas calientes para calmar los nervios. Cuando te sientas estresado, infusiones de tila, melisa o valeriana pueden ser buenas opciones para calmar tus nervios. EnRelax Forte, d puede ser una ayuda para quienes buscan la tranquilidad natural y la relajación.