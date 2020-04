Firewalls Fortinet: la vacuna informática contra el Covid-19 No es necesaria inversión inicial, ahorrándote el importante desembolso por la compra de estos dispositivos Redacción Siglo XXI

lunes, 6 de abril de 2020, 15:11 h (CET) Una de las recomendaciones impulsadas por el Gobierno para evitar la propagación del Covid-19 es implantar el teletrabajo en todas aquellas empresas en las que sea posible que sus trabajadores continúen trabajando desde casa.







Una medida necesaria y eficaz. El problema es que España es uno de los países con menor experiencia en el teletrabajo, lo que ha hecho que surjan todo tipo de dudas entre empresarios y empleados, que no tienen demasiado claro cómo actuar para no bajar la productividad, mantener la comunicación y especialmente, garantizar la seguridad de sus datos.



Una de las principales recomendaciones para garantizar la seguridad es que las empresas dispongan de firewalls efectivos que les permitan teletrabajar con VPN’s y de una manera rápida y segura.



Aquí entran en juego los Firewalls Fortinet, que son la mejor opción para establecer comunicaciones encriptadas mediante VPN's contra la oficina y EJERCER EL TELETRABAJO SEGURO, prevenir intrusiones, el filtrado de datos y la protección ante malwares, siendo aptos tanto para pequeñas como grandes empresas.



Fortinet es una empresa multinacional de Estados Unidos que es un referente en la fabricación de productos de ciberseguridad y telecomunicaciones, como software, firewalls, antivirus, dispositivos, etc.



Los firewalls Fortinet ofrecen una elevada velocidad de inspección de contenidos maliciosos y seguridad perimetral, y además están equipados con el sistema operativo de seguridad más potente en el mundo: el firewall FortiOS. En definitiva, son los firewalls más potentes y seguros del mercado.



Además, Fortinet es el proveedor mundial líder en dispositivos de seguridad y gestión unificada de amenazas, destacando por su elevada protección integrada y de gran rendimiento frente a las múltiples amenazas que circulan por la red.



Y aunque la seguridad de las empresas siempre es importante, contar con firewalls de seguridad todavía es más necesario durante el coronavirus, ya que son muchos los ciberdelincuentes que están aprovechando el periodo de confinamiento para crear estafas destinadas a robar datos de empresas, por lo que hay que estar alerta y toda precaución es poca.



Si tu empresa es una de las que ha optado por el teletrabajo y te preocupa la seguridad, en España se puede acceder a los firewalls Fortinet a través del Grupo Linka, que es uno de los partners más experimentados con Fortinet en nuestro país.



Alianza entre Fortinet y GRUPO LINKA para la distribución de firewalls

GRUPO LINKA es el partner distribuidor de firewalls Fortinet líder en España, actuando como partner oficial para clientes de nuestro país, además de ofrecer un servicio de asesoría y consultoría a todas las personas interesadas.



Desde GRUPO LINKA ponen a disposición de las empresas los firewalls Fortinet, contando con un completo equipo de expertos en seguridad informática que ofrecerá un asesoramiento personalizado tanto antes como después de la venta, encargándose además de la instalación y configuración del firewall de seguridad para las empresas.

GRUPO LINKA ofrece la compra y el “pago por uso”, una modalidad que consiste en el alquiler de los firewalls de seguridad y que tiene múltiples ventajas ante la compra para las empresas:



No es necesaria inversión inicial, ahorrándote el importante desembolso por la compra de estos dispositivos.



Actualización constante, ya que en la modalidad “pago por uso” están incluidas todas las renovaciones, librándote de tener que afrontar la renovación anual.



Hardware Upgrade, podrás cambiar el firewall y sin ningún tipo de penalización en función del crecimiento o la disminución de tu empresa.



Sin obsolescencia, tienes la garantía de que el firewall nunca quedará obsoleto, actualizándolo cada cierto tiempo por los modelos más vigentes de manera totalmente gratuita.



Garantía ilimitada, el dispositivo tendrá garantía ilimitada, con un servicio de sustitución en 24 horas.



Desgavación fiscal, podrás desgravarte todos los meses los importes relacionados con el alquiler del firewall.



Desde GRUPO LINKA con el objetivo de que todas las empresas puedan aprender a utilizarlos, realizan demostraciones de productos Fortinet gratuitas durante 15 días en las que muestran el funcionamiento de los firewalls.



También realizan grandes despliegues de seguridad informática con firewalls Fortigate para empresas de toda España, que cuentan con gestión y monitorización centralizada.



Noticias relacionadas ​Las consolas retro se vuelven a poner de moda Tanto los más pequeños como los no tan jóvenes están aprovechando para "viciarse" a sus consolas preferidas La nanotecnología en la lucha contra el coronavirus: tres años de superficies libres de contagio Cualquier superficie puede albergar el coronavirus unos días, pero se puede no sólo eliminar sino prevenir Los españoles pasan casi la mitad de la semana en confinamiento conectados a Internet El tiempo en la red ha aumentado un 7% desde que empezó la cuarentena ​¿Por qué es importante contratar una empresa que realice el mantenimiento informático? Optar por un servicio de mantenimiento informático que no esté ligado a un contrato de permanencia es una buena opción La digitalización, la herramienta de las pymes para superar esta crisis ​La agencia de marketing es una empresa especializada en ayudar a las pymes en sus procesos de digitalización e internacionalización