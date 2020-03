El sector del juguete apuesta por el online para apoyar el entretenimiento de las familias Comunicae

jueves, 26 de marzo de 2020, 15:55 h (CET) Toy Planet se centra en el canal online para mantener el contacto con los clientes y ofrecerles entretenimiento, mientras sus tiendas permanezcan cerradas por el estado de alarma A consecuencia del estado de alarma, la cadena nacional de juguetes, Toy Planet, ha tenido que cerrar sus más de 200 tiendas, ubicadas en toda la geografía española. “Todas las empresas estamos redirigiendo los recursos hacia el departamento online. En este sentido, Toy Planet tiene desarrollado su canal online que nos está permitiendo seguir funcionando”, apunta Ignacio Gaspar, director general de Toy Planet.

El sector del juguete está apostando por el canal online, no sólo como venta, sino para continuar manteniendo el contacto con los clientes y ofrecerles entretenimiento durante el aislamiento. “En estas semanas hay muchos niños que van a celebrar su cumpleaños y no podemos olvidarnos de estos momentos felices. A través del canal online podemos atender cualquier necesidad”, señala Gaspar.

Para aliviar el confinamiento de las familias, Toy Planet está generando contenidos de interés, bajo el título “Ideas para jugar juntos”. “Es una forma de poder aportar consejos y recomendaciones para pasar los días de la forma más entretenida posible y compartirlo con las personas con las que se convive. Siempre es importante jugar, pero en esta situación mucho más. Además, es importante el juego libre, sin condicionar el sexo, una lucha que desde Toy Planet llevamos haciendo desde hace siete años”, comenta Ignacio Gaspar.

Sobre Toy Planet

Toy Planet es una cadena de tiendas de juguetes española, con sede central en Paterna (Valencia), que cuenta en la actualidad con más de 200 puntos de venta en toda España que combinan la cercanía de la juguetería tradicional con las ventajas de una gran cadena. En Toy Planet se trabaja para conseguir la felicidad de los niños. Hacer que los niños sean felices fomentando su imaginación, formación y desarrollo es el objetivo principal de esta empresa. Además quieren abanderar las causas más sensibles que puedan afectar al colectivo infantil para ser identificada por su compromiso, sirviendo de altavoz para ser reconocida por la calidad humana y profesional de su personal.

