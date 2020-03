Los actores cifran en 6,8 millones de euros sus pérdidas económicas y en un 23% los despidos Las pérdidas ecónomicas en el sector de la interpretación ascienden a más 6,8 millones de euros, mientras que los despidos han afectado al 23 por ciento de la profesión Redacción Siglo XXI

jueves, 26 de marzo de 2020, 14:58 h (CET) Las pérdidas ecónomicas en el sector de la interpretación ascienden a más 6,8 millones de euros, mientras que los despidos han afectado al 23 por ciento de la profesión, según la estimación que la Unión de Actores y Actrices han recabado a partir de la respuesta de alrededor de 1.500 profesionales de la actuación a un cuestionario acerca del impacto que ha tenido el coronavirus.



El sindicato ha destacado que esta encuesta responde a la falta de respuesta "por parte de la patronal", así como por la "ausencia de medidas específicas del Gobierno y el Ministerio de Cultura que ya se han llevado a cabo en otros países europeos como Italia, Francia o Portugal". "En España se decretó el estado de alarma el pasado 16 de marzo, hace diez días, y el Gobierno no ha tenido en consideración a los trabajadores de la cultura entre las medidas tomadas desde entonces", critica.



La Unión de Actores cree que las pérdidas económicas laborales en el sector son "insostenibles", por lo que afirma estar dispuesta a "dialogar" con el departamento que dirige José Manuel Rodríguez Uribes "para ayudar a desarrollar medidas concretas y necesarias para paliar la situación del sector artístico" ante esta crisis, para lo que, según ha destacado el secretario general, Iñaki Guevara, hace falta "la predisposición de las administraciones".



Asimismo, este sindicato ha advertido de que los actores conviven en su trabajo con "la intermitencia", por lo que hay "contratos por obra y servicio que no se han hecho efectivos", o "falta de días cotizados para pedir la prestación de desempleo por el carácter intermitente de la profesión o desconocimiento por parte de las administraciones del régimen de artistas", entre otras situaciones.



Por ello, la Unión de Actores ve "necesario" que el Gobierno adopte medidas específicas en el sector cultural ante el "estado de alarma y la crisis sanitaria, que ha zarandeado los cimientos de todos los sectores de la sociedad", y que "también ha machacado a actores, actrices, técnicos o guionistas", según apuntan en un comunicado desde este sindicato.

