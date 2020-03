Copia los looks de Rosalía por menos de 20 euros Si quieres optar por una diseño similar al que lució Rosalía en la alfombra roja de los Grammy Latinos puedes aportar por este vestido de lunares con fruncido lateral Redacción Siglo XXI

martes, 24 de marzo de 2020, 14:55 h (CET) Aunque estemos en pleno aislamiento por la pandemia de coronavirus COVID-19, podemos soñar con volver pronto a la calle para disfrutar de la primavera que se nos avecina. Unos días en los que nuestros outfit serán los auténticos protagonistas, más allá de estos quince días en los que no pensamos en otra cosa.



Así, si quieres copiar los looks más flamencos e icónicos de Rosalía ahora puedes hacerlo de la mano de C&A. En clave low cost, puedes conseguir las prendas más aclamadas de la cantante por menos de 20 euros.



Si quieres optar por una diseño similar al que lució Rosalía en la alfombra roja de los Grammy Latinos puedes aportar por este vestido de lunares con fruncido lateral.



En el caso de la intérprete de Malamente, el diseño que llevó al hotel MGM Grand Garden Arena de Las Vegas era de la diseñadora Carolina Herrera. Un vestido que causó auténtica sensación por su reinvención del traje flamenco.



Y si prefieres por una blusa o camisa de lunares que puedas lucir con unos jeans o una falda lisa, en C&A puedes descubrir la reinterpretación que le dan a los diseños que lució en los premios MTV. Camisas blancas con topos negros que son perfectas para un fondo de armario de 10.

