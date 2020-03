​Yoigo despliega su fibra óptica por todo León: descubre si tú también tienes cobertura en casa Además, Yoigo también se esfuerza por crear acuerdos con las plataformas de streaming, como ha hecho hasta hace muy poco tiempo con Netflix y Rakuten TV Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 18 de marzo de 2020, 11:13 h (CET)

Yoigo es uno de los operadores de telefonía e Internet más conocidos en toda España que, a día de hoy, ofrece sus servicios a más de 22 millones de hogares. En los últimos años, hemos visto como la empresa ha llevado a cabo el desarrollo de diferentes proyectos, todos ellos relacionados con el acercamiento, la mejora y la democratización de la llegada de la Fibra Óptica y la tecnología 4G y 5G a través de su propia red a todos los rincones del país.



Actualmente, desde Yoigo, calculan que su red propia de cobertura cubre a más del 85 por ciento de la población española, sin embargo, siguen realizando esfuerzos a diario para ampliar su oferta de Internet en el país y, en los lugares donde ya trabajan, ampliar su red de cobertura de Fibra Óptica.



Y un buen ejemplo de esto es León, una de las provincias más olvidadas en cuanto a cobertura de Internet por las compañías telefónicas del país. Tomando esto como base, Yoigo ha realizado todo un proyecto dentro de la provincia, a través del cual han conseguido ampliar su cobertura de fibra en muchísimas localidades de León como Ponferrada, Astorga o La Bañeza, desplegando su tecnología FTTH por todo este territorio y dando a sus habitantes la posibilidad de ponerse al día con las últimas novedades en Internet de alta velocidad.



De lo que no cabe duda es de que la cobertura de la Fibra Óptica de Yoigo es cada vez mayor. Además, en todos aquellos lugares donde todavía no han podido desarrollar sus proyectos de implantación de red propia, Yoigo cuenta con increíbles acuerdos de alquiler de red con otros operadores, que le permiten ofrecer la máxima cobertura a sus clientes estén donde estén.



Por todo esto, en este artículo hemos querido resumir toda la información más relevante para que todos los leoneses, astorganos y ponferradinos, entre otros muchos otros, puedan conocer una de las mejores ofertas de telefonía e Internet, que claramente añade un extra de competitividad a este sector para que los clientes finales puedan disfrutar de mejores precios, condiciones y coberturas en sus casas. De igual modo, si después de leer este post quieres saber un poco más sobre esta compañía, entra en Yoigo, donde podrás ver cuáles son sus servicios y ofertas más destacadas del momento.



Las mejores ofertas de Fibra de Yoigo en León Como ya comentamos, la Fibra Óptica de máxima velocidad de Yoigo por fin ha podido ampliar su servicio bajo su propia red en la provincia de León. Y lo mejor es que, además, estamos hablando de la fibra óptica más rápida que se puede contratar ahora mismo en toda España.



Asimismo, si tú también vives en la ciudad de León o en alguno de los municipios de la provincia y todavía no tienes un proveedor de fibra óptica de confianza, te animamos a consultes si tú también tienes cobertura de Fibra Yoigo en tu casa o tu local comercial haciendo clic desde este enlace.



Si hay algo que caracteriza a Yoigo es que, en relativamente poco tiempo, se ha posicionado como el operador de telefonía más diferente y rompedor, comparado con las opciones tradicionales que existían en el país. La compañía siempre ha apostado por brindar a sus clientes toda una línea de ofertas honestas y transparentes, sin letra pequeña.



Además, a esto debemos sumarle que Yoigo es uno de los operadores que más invierte en innovación, lo que le permite mejorar constantemente y disponer de algunas de las ofertas más competitivas de todo el mercado español.



Todas las ventajas de ser cliente de Yoigo Yoigo es uno de los operadores que más invierten en convertir su negocio en un caso de éxito. Además de trabajar a diario para conseguir todas las ofertas y características del servicio que ya hemos comentado, en Yoigo existen muchísimas otras ventajas competitivas que la posicionan como uno de los líderes del sector.



Todo este trabajo estratégico, unido a las grandes ofertas que se pueden contratar tanto en tarifas móviles como fijas, en Internet en casa e, incluso, en paquetes de televisión han convertido a Yoigo, además, en una de las compañías mejor valoradas y con los clientes más satisfechos.



A continuación, hemos querido resumir las que, para nosotros, son las mejores ventajas de contar con un servicio como el que Yoigo ofrece a sus clientes:



Fibra óptica de alta calidad y rapidez; la más rápida de España según Nperf. Ofertas de telefonía e Internet sin periodo de permanencia. Tarifas de datos ilimitadas Los mejores precios y condiciones de financiación en dispositivos móviles y smartphones. Gastos de envío, servicio de instalación y router de última generación de doble banda para que puedas disfrutar de Wifi a 2.4 Ghz y Wifi 5G. Todo Gratis con Yoigo. Contratación de líneas adicionales con un descuento del 50 por ciento en la tarifa.



León ya puede disfrutar de toda la televisión con Yoigo Y como no podía ser de otra forma, una increíble oferta en telefonía e Internet por Fibra Óptica no podía dejar de estar acompañada por una de las tendencias que existen ahora mismo en España: la televisión.



El sistema que Yoigo propone supone una forma totalmente diferente de consumir los contenidos audiovisuales y televisivos, ya que se baja en un sistema más parecido al Android TV. Con este nuevo sistema, distribuido a través de Agile TV, todos los clientes de Yoigo pueden disfrutar de absolutamente todos los canales de la TDT, además de poder añadir, adicionalmente, otras plataformas de streaming de pago como Netflix, Amazon Prime Video o HBO. De este modo, todos los servicios de contenido audiovisual están disponibles a través de una única plataforma.



Para poder disfrutar de la televisión de Yoigo en casa, lo único necesario es contar con un dispositivo tipo Agile TV, que se puede comprar fácilmente en la web de la compañía y con el que actualmente cuentan con una promoción de un año gratis. Una vez se tenga el dispositivo instalado en casa, se podrán ver, grabar, rebobinar y pausar cualquier contenido que se esté reproduciendo desde la TDT.



Además, Yoigo también se esfuerza por crear acuerdos con las plataformas de streaming, como ha hecho hasta hace muy poco tiempo con Netflix y Rakuten TV, de forma que sus clientes puedan beneficiarse de pruebas gratuitas de estos servicios.



En definitiva, todo lo que cualquier persona puede necesitar de una compañía móvil es posible gracias a Yoigo y su nuevo despliegue de fibra óptica en León. No olvides entrar en su web para ser el primero en enterarte de sus increíbles ofertas y descuentos, así como de las últimas innovaciones en el servicio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La fundación Filia recuerda que la guerra parental no da tregua en época de confinamiento GESAB pone a disposición de las Instituciones del Estado un centro de control contra el COVID-19 El arbitraje crypto-fiat, refugio para los mercados ante la situación de crisis actual ERTE: ¿Cómo se realiza un ERE temporal?, según Lefebvre ¿Cómo afecta el Covid-19 a los proveedores de la Administración Pública? Según BORROX