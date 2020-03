​Basta un pequeño virus para derribar todas nuestras seguridades

Según la postura de cada cual el enemigo siempre es el otro. Para unos el malo de la película será Trump, para otros China, otros le echarán la culpa a los rusos y otros señalarán que desde Corea del Sur se siguen disparando cohetes y hasta llegará una niña mal encarada acusándonos a todos del cambio climático, de la desforestación del Amazonas o de las emisiones de combustibles fósiles.



Y ahora resulta que un virus que solo se puede ver al microscopio, una bolita con antenas, lo pone todo patas arriba con una gripe para la que, al parecer, no tenemos todavía vacuna.



Ahora que nos obligan a quedarnos en casa, sobre todo a los viejos como yo, tenemos tiempo de reflexionar sobre una virtud de la que no se habla apenas: la humildad que nos recuerda nuestra pequeñez, la responsabilidad de nuestro voto, la necesidad de una honradez a toda prueba para gobernantes y gobernados.



Por mucho que nos enorgullezcamos de que somos libres, de que podemos hacer lo que nos venga en gana, sin tener que darle cuenta a nadie, ni a Dios, en el que mucha gente no cree, llega una bichito y nos manda a todos a freír espárragos.



Nuestros gobernantes, que se creen muy por encima de los demás, no han estado a la altura de las circunstancias y han actuado tarde y mal, empeñados en promover una manifestación feminista –mujeres contra hombres- cuando era desaconsejable cualquier aglomeración.



Algunas “miembras” del gobierno se proveyeron de guantes de látex para evitar contagios en la manifestación, mientras que otras se han infectado y están en cuarentena.



Decretar el estado de alarma ha sido algo así como los trabajos de Hércules. El gobierno de coalición que empezó con abrazos amorosos, ha demostrado su enfrentamiento y su ineficacia. A lo mejor hay que agradecerle a la pandemia que termine este experimento político.



Y puestos a reflexionar en estos días de encierro no estaría de más pensar seriamente a quienes otorgamos nuestros votos. Hay que elegir personas honradas, sin tacha, que no busquen su propios beneficio sino con capacidad de sacrificarse por los demás, que busquen el bien común antes que el de su partido, que no estén dispuestos a pactar con el enemigo, que piensen más en las próximas generaciones que en las próximas elecciones, como dijo algún político sensato.



Aunque tristes, me parecen mejor las calles vacías que llenas de encapuchados quemando contenedores, me parecen mejor los que ofrecen su colaboración al gobierno, que los que quieren sacar tajada para sus sueños supremacistas, los que estén dispuestos a renunciar a sus prebendas cuando llegue la crisis, que a los que afilan sus uñas para sacar tajada de la misma crisis.



Por último señalar que el ingenio que hemos demostrado los españoles para hacer chistes y enviar whatsApp lo apliquemos a buscar como rendir más en nuestro propio trabajo o recuperar los días lectivos perdidos.



Que esta inesperada cuaresma nos lleve a un glorioso tiempo pascual en el que los cristianos celebremos con gozo la resurrección de Cristo.