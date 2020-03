Tres millones de españoles no revisan los neumáticos antes de un desplazamiento largo Según los datos de la segunda oleada del Observatorio RACE de Conductores, dos de cada diez encuestados afirman no revisarlos tampoco a pesar de comprobar que su presión es baja Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 10 de marzo de 2020, 09:07 h (CET)

El Real Automóvil Club de España – RACE presenta la segunda oleada del Observatorio de Conductores, centrada en una de las partes más sensibles del automóvil para la seguridad: los neumáticos. Entre todos los resultados, hay uno especialmente alarmante; y es que el 8% de los conductores no revisa el estado de las ruedas antes de emprender un desplazamiento largo, y un 21% tampoco lo hace a pesar de verlos ‘bajos’ de presión. Sólo un poco más de la mitad de los más de 1.300 encuestados afirma revisarlos al menos una vez al mes, y uno de cada cuatro los revisa al echar gasolina.



Ante la pregunta de cómo comprueban los conductores si los neumáticos están desgastados y necesitan cambiarlos, la opciones más recurrentes son ‘a simple vista’, llevándolo al taller, con un medidor de profundidad o con el popular truco de la moneda de un euro (la parte dorada de la moneda coincide con la profundidad mínima recomendada para su dibujo).



A la hora de cambiarlos, el principal motivo esgrimido por los conductores es el desgaste (59%), por delante de pinchazos y reventones (9%), desgaste de la banda de rodadura (8%), su antigüedad (8%), el kilometraje (6%) o por exigencias de la ITV (3%). Según los datos de la encuesta, el 75% de los usuarios han cambiado sus neumáticos hace menos de 2 años, siendo las personas de mayor edad (por encima de 61 años) los que llevan unos más antiguos. Además, el resultado general de la encuesta arroja la conclusión de que, en general, los conductores desconocen la información de sus neumáticos, ya que sólo un 7,8% han respondido de forma correcta a las preguntas acerca de la información que se puede encontrar en el perfil de las propias ruedas



Pinchazos y aquaplanning, problemas más comunes

El 86% de los encuestados afirma que ha sufrido un pinchazo, siendo el principal problema relacionado con los neumáticos que han padecido los conductores. Muy lejos se encuentran aquellos que han experimentado peligro por culpa del aquaplanning (46%), aquellos que no han podido proseguir la marcha por culpa de la nieve (35%) o los que han experimentado un reventón (28%). Prácticamente la mitad de los encuestados ha tenido que dejar de realizar un desplazamiento por previsión de condiciones adversas (nevadas o lluvias fuertes).



Los usuarios prefieren de forma abrumadora la compra de neumáticos nuevos

El 90% de los encuestados compra neumáticos nuevos, tendencia que se acrecienta con la edad, ya que los mayores de 50 años eligen esta opción prácticamente en su totalidad. Los lugares preferidos para su sustitución son las tiendas especializadas (45,6%), los talleres de confianza de los conductores (35,2%) y el taller oficial de la marca del vehículo (17,4%). En cualquier caso, el RACE recomienda seguir siempre esta serie de consejos y recomendaciones en relación a los neumáticos, su uso, su mantenimiento y su sustitución. El Real Automóvil Club de España recuerda, además, que los problemas derivados de los neumáticos son los segundos que más se producen de entre los 11 millones de vehículos a los que proporciona asistencia, sólo por detrás de los relacionados con las baterías de los vehículos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La ciudad se convierte en territorio eléctrico: los modelos que revolucionarán el mercado este año ​Desarrollar un coche eléctrico es caro y más si se trata de uno urbano, de aquí que las marcas busquen fórmulas para conseguir ahorrar costes Las ventas de vehículos usados aumentaron un 2,3% en enero Los modelos de entre 0 y 5 años han aumentado sus transferencias con respecto al año anterior Seat repite como la marca más valorada por sus concesionarios La rentabilidad, la falta de regulación y la entrada de nuevos players en el sector, principales preocupaciones de las redes El renting de automoción aumentó el 4,6% en enero de 2020 ​El renting sobre camiones se redujo el 39,3%, con 60 financiaciones suscritas Las ventas de vehículos usados disminuyeron un 0,5% en 2019 Otro de los datos destacados del ejercicio que acabamos de cerrar es que los concesionarios han mantenido su participación en el mercado