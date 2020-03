​La visita de la locura

Volverse loco amando a quien te da la espalda y quejarse viendo al otro sonreír en sus hazañas de cristal fino pero frágil, volverse loco odiando tanta inteligencia que te hace daño, volverse loco preguntándose como se puede cosechar tanta maldad interior. Dejando el sueño y llorando con energía mientras el cuerpo grita y grita con la ayuda del alma que poco a poco se debilita.... No sé de lo que sería capaz por no llevar aquella vieja camisa de fuerza… No volver al pasado, ya no lo deseo, sólo pasa el tiempo, a ver que me trae, si un buen porvenir o las grises nubes, no lo sabré si antes me muero por eso quiero vivir para acabar el examen que le tengo a Dios... Vivir y no porque sí, sobrevivir para seguir viendo todo y llegar a un buen estado, pero con los gatos Lourdok, Lourditas, Jerry, Tomasita, Martín Chito y Nannie.