SecuriBath abre una nueva tienda en Madrid Comunicae

jueves, 5 de marzo de 2020, 16:08 h (CET) SecuriBath, la empresa de confianza en el sector de la reforma de baño, abre una nueva exposición en la calle Alcalá, 85 de Madrid. Encontrarás todos los productos y servicios tanto para cambiar la bañera por un plato de ducha como para reformar el baño Cambiar la bañera por ducha en Madrid es más fácil desde que SecuriBath muestra sus productos en la nueva exposición en la Calle Alcalá número 85. Preciosa exposición en la que se muestran los diferentes materiales a instalar en el baño y encontrar todo lo necesario para hacer del baño un espacio único.

SecuriBath, la empresa de confianza en el sector de la reforma de baño en España y en su constante evolución, ha inaugurado recientemente una nueva exposición en el corazón de la capital, en el barrio Salamanca de Madrid, junto a la Puerta de Alcalá y el parque del Retiro. Muchos son los clientes que se acercan a sus instalaciones buscando inspiración para reformar el baño o cambiar la bañera por un plato de ducha.

Diferentes ambientes para reformar el baño

En la nueva tienda de SecuriBath se pueden ver diferentes ambientes de baños, algunos muy similares al de cualquier casa y otros pensando en el baño soñado. Se puede observar la gran selección de productos y servicios para la reforma y rehabilitación del cuarto de baño, con la calidad, servicio, seriedad y experiencia que caracteriza a la marca SecuriBath.

El nuevo espacio de SecuriBath en Madrid cuenta con una amplia superficio expositiva donde encontrar las mejores ideas y soluciones para el baño de cualquier estilo, diseño y adaptados a todos los presupuestos.

Para este nuevo punto de venta, SecuriBath ha hecho evolucionar su concepto de establecimiento flagship, que pretende no ser solamente un centro de venta sino un lugar donde entrar en contacto con SecuriBath en toda su expresión y generar una vinculación entre la marca y las personas, con el fin de mejorar la experiencia de compra de sus clientes.

El objetivo que se pretende alcanzar mediante una cuidada decoración interior, así como un concepto didáctico para crear un ambiente único para que los clientes puedan conocer al máximo la experiencia de reformar el baño o cambiar la bañera por ducha con SecuriBath y poder convertir en realidad las necesidades, gustos y pretensiones de cada cliente.

Como novedad, en esta nueva exposición en la calle Alcalá, 85, SecuriBath muestra un nuevo concepto adaptado a los nuevos avances en tecnología y desarrollo: un baño domótico compuesto por múltiples funcionalidades conectadas con el teléfono móvil; un mueble de baño que carga la batería del movil con inducción, un inodoro que permite asearnos con agua, un espejo retroiluminado en el que poner música... Muchos son los avances que poder incluir en el baño y no permitir que esta estancia de la casa se quede desfasada.

La tienda de SecuriBath está muy bien situada y cuenta con una boca de metro (Retiro) en la puerta, así como aparcamiento cercano, dada su posición estratégica también se puede llegar en las principales líneas de autobuses.

La visita es un lujo que no se debe desaprovechar.

