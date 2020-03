​El Festival de Málaga brindará con los vinos de Ribera del Duero Los mejores vinos de 15 bodegas de Ribera del Duero se degustarán a lo largo del Festival Jaime Ruiz de Infante

jueves, 5 de marzo de 2020, 08:06 h (CET) Ribera del Duero estará presente en el Festival desde el primer día. Será el anfitrión de la Fiesta Oficial de Inauguración “Ribera del Duero” de la 23ª edición del Festival de Málaga, que se celebrará en el Museo Ruso, el viernes 13 de marzo.



Cerca de 500 invitados, celebrities, personalidades institucionales, directivos y profesionales de la industria podrán disfrutar del wine bar Ribera del Duero.



Al día siguiente, 14 de marzo, tendrá lugar la Cena de Gala de inicio del ciclo Cinema Cocina, con actividades gastronómicas enmarcadas dentro del Festival de Málaga, y donde cocineros de la talla de Joan Roca, Restaurante El Celler de Can Roca, Girona; Dani García, del restaurante Dani García, Marbella; Pedro Sánchez, Restaurante Bagá, Jaén; Dani Carnicero, Restaurante La Cosmopolita, Málaga; Diego Nicás, jefe de cocina de Gran Hotel Miramar Málaga, elaborarán un menú único. El Gran Hotel Miramar de Málaga acogerá esta cena en la que los 120 asistentes podrán saborear los vinos Ribera del Duero en la zona cóctel de bienvenida.



Ribera del Duero también estará presente en el acto que ofrecerá el propio director del Festival, Juan Antonio Vigar, a la gran mayoría del elenco de artistas que desfilarán por la alfombra roja malagueña.



"Para Ribera del Duero es un orgullo ser parte activa del homenaje al cine que realiza el Festival de Málaga", afirma Miguel Sanz, Director General de la DO Ribera del Duero. "El cine, como el vino, es cultura. La combinación de ambos es la receta perfecta para disfrutar de una vida plena, de una vida de película".

