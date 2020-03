Soluciones al problema de la productividad laboral en España Existe una creencia en España, especialmente por parte de los empresarios pero también de los trabajadores, de que cuantas más horas se trabaja siempre se va a hacer más, se va a ser más productivo Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 4 de marzo de 2020, 09:01 h (CET) Nunca se ha destacado nuestro país por una tasa de productividad laboral alta, más bien todo lo contrario. Sin embargo, los españoles trabajan (al menos en número de horas) mucho más que en la mayoría de países europeos. Muchos lo achacan al propio carácter, a la personalidad de los españoles. Nada más lejos de la realidad y un argumento cada día más insostenible.



Y es que se ha demostrado que la razón de que los españoles rindan menos en el trabajo es precisamente que su jornada laboral es demasiado extensa. El cansancio se acumula, la productividad baja. Siendo el tercer país de Europa con la jornada laboral más larga, ¿cómo es posible que nuestra productividad como trabajadores sea tan baja?



Existe una creencia en España, especialmente por parte de los empresarios pero también de los trabajadores, de que cuantas más horas se trabaja siempre se va a hacer más, se va a ser más productivo. Error de los grandes. Un estudio que realizó hace algún tiempo la OBS, muestra que más de la mitad del tiempo laboral de cada empleado en España es improductivo. Tiempo perdido, ¿por qué razón?



El cansancio se acumula, la motivación decrece. Dos aspectos que claramente afectan a la productividad laboral. La falta de seguridad y estabilidad de cada empleo influye en que cada trabajador quiera pasar más tiempo o tiempo extra en el puesto laboral. Pero eso no ayuda a ser más productivos, todo lo contrario.



Con esto, ¿no cabe la idea pensar en una serie de medidas para asemejarnos en productividad laboral a nuestros vecinos del norte de Europa? Cabe sopesar en la reducción de la jornada laboral, en integrar al trabajador en la empresa a través de reuniones, trabajo en equipo y puesta en común de proyectos o ideas. Es necesario, de igual forma, incrementar la apuesta en I+D+i y cuidar especialmente el capital humano fomentando la motivación y la creatividad de los empleados.



Mientras todo esto sucede existen compañías como Ofisillas empeñadas en aportar su pequeño gran granito de arena a la productividad laboral de los empleados de nuestro país. Las distintas sillas ergonómicas influyen sustancialmente en la mejora de la productividad laboral de los trabajadores de oficina que permanecen largas horas sentados, gracias a que tiene un acolchado cómodo, buen apoyo para la espalda y soporte lumbar ajustable.



Estas son las características de las mejores sillas ergonómicas del mercado, que te aseguran una postura recomendable durante tu jornada, favoreciendo un mejor descanso, una buena postural y, por ende, una mayor productividad en el trabajo. Ofisillas es el primer paso para mejorar la productividad laboral en tu empresa.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

