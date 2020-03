Estudiar bachiller en el extranjero ¿Se puede? Aquí te damos todas las opciones Ana Ruiz de Infante

lunes, 2 de marzo de 2020, 09:27 h (CET) Cada vez son más las familias que deciden hacer un esfuerzo y dar a sus hijos la oportunidad de estudiar un curso escolar en el extranjero, una de las mejores inversiones sin duda.



De entre todos los idiomas, podríamos decir que la gran mayoría se decide por el inglés…., la lengua de Shakespeare es la reina sin duda.



La ventaja de estudiar fuera no sólo reside en el bilinguismo, se conocen otras culturas, otras costumbres, y además se accede a un sistema educativo donde la memoria pasa a segundo plano, se valoran más los trabajos en clase, presentaciones… y sin duda se potencian más las fortalezas de los estudiantes. Perfecto para aquéllos niños que les cuesta memorizar, además de que es una fantástica experiencia, aporta a los estudiantes una gran madurez y les permite desenvolverse en un ámbito distinto al que están acostumbrados.



Lo cierto es que la mayoría de los padres escogen los cursos de 3º y 4º de la ESO, sobre todo este último, se acaba una etapa escolar y es una buena manera de comenzar bachiller con un idioma ya asimilado.



¿Pero qué ocurre cuando decidimos que estudie durante su etapa de bachiller?

El Bachillerato es un ciclo académico crítico, por lo que debemos contar con un asesoramiento educativo personalizado, para garantizar que la experiencia sea todo un éxito.



Existen diferentes factores que nos ayudarán a valorar el mejor destino y sistema educativo en el extranjero. Debemos considerar el nivel de idioma que quieran mejorar, el perfil académico del estudiante, sus intenciones posteriores a la estancia; si estudiarán la carrera en el extranjero o si por el contrario regresarán a España….



Dependiendo de las circunstancias de cada uno, podemos valorar tanto el mejor destino como el tipo de experiencia que vivirán, puesto que pueden acceder a un internado u optar por la estancia en una familia anfitriona.



Entre los países más demandados para pasar un año escolar en el extranjero se encuentran Uk, Irlanda, Suiza, en el caso de Europa, o bien cruzar el charco y saltar a USA y Canadá.



Los sistemas educativos de Reino Unido y el irlandés están concebidos como un bloque de dos años, durante el cual el alumno se prepara para un examen final o reválida. En el caso de Reino Unido la prueba final de bachiller se llama A-Level courses y en Irlanda Leaving Certificate.



En Inglaterra el estudiante se especializará en asignaturas concretas para poder acceder a una carrera universitaria específica. Los A Levels, se cursan a lo largo de 1º y 2º bachillerato, por este motivo la estancia de dos años es recomendable para completar con éxito el bachillerato. Aquí también es posible cursar el sistema de Bachillerato Internacional (IB), un sistema educativo cada vez más expandido internacionalmente. El IB requiere que los estudiantes estudien y trabajen a través de proyectos seis asignaturas. Este sistema, permite a los alumnos una mayor flexibilidad de cara a escoger una carrera universitaria, puesto que no cuenta con tanta especialización como los A levels.



Irlanda tiende también a ser el destino más popular para marcharse a estudiar un curso en Bachillerato.



En ambos casos, por tanto, si se realiza el bloque completo de los dos cursos 1º y 2º de Bachiller, no hay problema, pero hacer un año suelto se complica por todo lo anteriormente expuesto, además, mientras que en la ESO en estos países te permiten ir con un nivel más bajo de inglés, aquí tienes que ir dominando bastante más la lengua.



Si por el contrario escogemos Suiza, aquí se ofrecen diferentes sistemas educativos, entre los que se encuentran el británico, bachillerato internacional, el francés y el americano.



Dentro de las agencias especializadas en estos tres destinos se encuentra Boarding Schools Abroad, Sonia Rodríguez, su directora en España nos explica: “En BoardingSchools Abroad ofrecemos un servicio personalizado para los estudiantes que desean cursar un año escolar en Inglaterra, Suiza e Irlanda. A través de una entrevista inicial, valoramos, las necesidades de la familia, el perfil tanto lingüístico, académico como madurativo de los estudiantes y sus intenciones posteriores al bachillerato. De este modo podemos ofrecerles el curso que mejor se adapte a sus circunstancias”.



Los precios aquí varían si el alojamiento es en un internado o por el contrario es en una familia anfitriona, en este último caso, los precios oscilan entre los 8.200€ el trimestre y 12.200€ el curso completo.€ trimestre y 12,200 € curso escolar



La ventaja sin duda de estos tres emplazamientos es la proximidad a España, además de que los niños pueden volver a casa algún fin de semana o por acaciones...



Un tip: Boarding Schools Abroad organiza también campamentos de verano e incluso tiene un servicio de consultoría independiente, personalizado y a medida que te ayuda con todas las gestiones (vivienda, mudanza, colegios…) si en tu caso decides mudarte con “toda tu familia” a alguno de estos destinos.







Y ahora vayamos a explicar qué ocurre si nos decidimos por Estados Unidos…..Tanto EEUU como Canadá, al igual que el sistema español, se configuran como independientes, y por tanto nos permite cursar cualquier curso de bachiller sin problema. El Ministerio de Educación español permite la convalidación de 1º ó 2º de Bachillerato en estos países, siempre que se seleccione correctamente las asignaturas de acuerdo a la normativa establecida por el Ministerio de Educación.



En el caso de EEUU nos encontramos con varias posibilidades:



Modalidad Público subvencionado: EXCHANGE VISITOR PROGRAM (visado J1) Esta es sin duda la opción más económica, el año escolar sale por unos 10.000€, e incluye el alojamiento en familia, manutención, colegio y seguro médico. El avión se paga aparte.



Consultada una de las agencias del sector con más de 40 años de experiencia organizando programas como este en el extranjero, CIDI, su responsable comercial, Paloma Ortega, nos cuenta: “este programa tiene como objetivo promover el intercambio cultural entre naciones, a través del cual se concede la oportunidad de aprender sobre la cultura estadounidense y dar a conocer su propia culura en un entorno escolar y familiar. Supone una inmersión total en la cultura asistiendo a un colegio público local y conviviendo con una familia anfitriona voluntaria. Va dirigido a estudiantes de secundaria, los cuales tienen la oportunidad de realizar un año académico en EEUU con un “Visado de intercambio cultural” (visado J1).En nuestro caso, existe además la ventaja de poder convalidar en curso en España, lo que supone para el estudiante las ventajas de adquirir un magnifico nivel de inglés y convalidar sus estudios en España”.



Para que te acepten en este programa lo ideal es hacer todos los trámites antes de diciembre del año anterior al curso que quieras realizar y como requisito es necesario tener entre 15 y 18 años, un expediente académico aceptable y realizar unas pruebas de inglés.



Ventajas: Indudablemente el precio.



El alojamiento siempre es en una familia afitriona, que te acoge en su casa sin recibir dinero a cambio.





Inconvenientes:

No es posible elegir estado: hasta unos meses antes no sabes a qué parte de EEUU irás, aunque se puede pagar un extra por elección de Estado este no siempre se cumple.

No puedes elegir familia, al contrario, aquí es la familia la que te selecciona en función de tus gustos y aficiones (suelen ser familias de un nivel económico medio-bajo),



No es posible visitar a tu hijo ni se puede regresar a España durante todo el curso escolar.

Modalidad Público o Privado F1 “NO SUBVENCIONADO”:



En este caso la convivencia puede ser en familia o residencia (según la modalidad y preferencia seleccionada).



En el caso del High School Público la estancia es en familia, en el Privado, puede ser en familia o Residencia.



Esta opción tiene otro precio, pero te da la opción de escoger colegio/zona.

Por aquí las ventajas y los inconvenientes:

Ventajas: Puedes elegir entre colegio público o privado, y seleccionar Estado de preferencia (siempre hay que dar tres alternativas).



En este caso puedes ir a visitar a tu hijo/o bien el estudiante tiene la posibilidad de venir a en época de vacaciones (navidades…).



Programa para niños a partir de los 12 años.



Inconvenientes:

El precio sin duda. Dependiendo de si eliges colegio público o privado el precio es diferente, pero contemos con que ya partimos de otras cifras diferentes a las anteriores, que podrían ir desde los veintitantos mil a más de cincuenta mil euros….



Por último, añadir un dato importante a tener en cuenta si nos decidimos por la opción de estudiar solo UN AÑO de bachiller. En el caso de 1º de Bachiller, la mayoría reconoce que a la vuelta, el curso de 2º de Bachiller se hace un poco cuesta arriba, volver a coger el ritmo de aquí se complica, y son muchos los que necesitan realizar un esfuerzo importante para poder sacar el curso. No olvidemos que la mayoría de colegios aprietan mucho en 2º de Bachiller para tener una buena media del centro en la prueba de la EvAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad).



En el caso de los que cursan 2º de Bachiller fuera, la desventaja fundamental es que normalmente la fecha de regreso es a finales de mayo o mediados de junio, fecha que suele coincidir con el examen de EvAU, con poco tiempo para prepararse -aunque es importante añadir que existen academias que te preparan de manera online durante la estancia en USA, facilitandoles ayuda sobre los temas a preparar, con pruebas de otros años, ejercicios, etc-.



