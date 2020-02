Una visita al mundo Fuencisla Francés

Cuando fui destinado al mundo de Fuencisla Francés, me indicaron que había un único sendero creativo que recorría el planeta desde su presente más inmediato hasta su origen más remoto, pero también me advirtieron que sería muy sencillo salirme del camino y perderme entre sus flancos, pues en todos ellos había alguna joya que no debía obviar si tenía algún interés en construir un recorrido coherente. Como propina, alguien me sugirió desconectar los estimuladores sensitivos: Aquí no eran necesarios.



A primera vista este mundo parecía un plano congelado en su desintegración,compuesto de una docena de diminutas galaxias de fragmentos que parecían alejarse siempre del mismo punto de fuga. El vértigo tenía algo de inestable pero mucho más de fascinante, y dentro de él no tenías más remedio que amoldarte a tu propio papel de fragmento, incapaz de detenerte un instante, reducido a esa mínima expresión que convertía en inmenso todo el lugar y sus intenciones. Un planeta así debía despreciar continuamente sus límites, y eso pude contemplar a lo largo de una serie de marcos desbordados por sus contenidos, del mismo modo que los cantos de chicharras desbordaban la primera de las salas adyacentes.



Mientras caminaba en dirección contraria a su biografía, aprecié un patrón en el sendero de Fuencisla que iba dejando oscuridades a mi derecha, en contraste marcado con los tonos claros de la orilla opuesta. Caminar a tientas entre luz negra y nuevos fragmentos, al amparo de los bucles sonoros de Fátima Miranda, no suponía una gran diferencia con recorrer el conjunto de asombrosas estructuras sujetas en un delicadísimo vilo, que soñaba con dispersarlo todo como camino para alcanzar un orden. Cada conjunto, imagen o grupo de éstas, resonaba a un Big-Bang que hubiera acontecido apenas décimas de segundo antes. Era tan absorbente este mundo que había conseguido que nos olvidáramos del estruendo de la explosión primigenia.



Tenía sentido que marchando hacia adelante y descontando hacia atrás, lo figurativo fuera ganando espacio lentamente, como un primer suelo firme propicio al despegue en busca de nuevas formas de expresión. El vacío reclamando su espacio fuera y no entre las estructuras. Pero todo tan Fuencisla y tan Francés. El final del sendero derivando en una montaña de cuadros que retrotraían a los primeros intentos de un viaje tan fascinante que no precisaba el suspense por su final. Le bastaba el asombro constante que causaba su recorrido.