Fujitsu cree que la ciberseguridad y la escasez de talento en esta área es una de las grandes preocupaciones empresariales de la década La compañía cree en la necesidad de desarrollar un pensamiento radicalmente nuevo, especialmente ante la falta de especialistas en el 2021, que se cifra en 3.5 millones de puestos que no se cubrirán Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 26 de febrero de 2020, 10:26 h (CET) Para Fujitsu, la ciberseguridad ha sido claramente una de las grandes preocupaciones empresariales en este pasado año. La escasez de especialistas en este campo es una realidad y de ahí, que se estime que no se cubrirán alrededor de 3.5 millones de puestos en el 2021.



Ante un desafío de esta magnitud, la multinacional cree en la necesidad de transformar la manera de pensar y avanzar hacia una solución eficaz. Apuesta por la automatización y por ello, impulsa desde sus Centros de Ciberseguridad Globales, modelos de automatización ágiles y efectivos. Gracias a la automatización las compañías pueden reducir gran parte del trabajo manual y repetitivo, consiguiendo aumentar la productividad de las personas. Así como lograr que analistas especializados manejen las amenazas más rápido, al tener información contextual más rica y frenar los ataques que bloquean de manera radical el desarrollo del negocio.



En cuanto al talento, Fujitsu muestra una vez más su cultura innovadora y abierta, de ahí, qué ante la escasez de personas calificadas, ha desarrollado un sofisticado programa para encontrar ese talento a través de sus centros en todo el mundo, potenciando el trabajo conjunto con personas que ayuden a reclutarlo y así, que sus clientes puedan acceder a los mejores expertos que la industria ofrece a nivel mundial.



Como ejemplo, en el Reino Unido, la compañía japonesa ha colaborado con la University Technical Colleges para capacitar a estudiantes de 14 a 18 años y comenzar a desvelarles las oportunidades de una carrera que tal vez nunca hayan tenido la posibilidad de explorar.



También en Bruselas se ha trabajado durante el pasado año en un amplio ecosistema con el gobierno regional y el sector educativo para proporcionar diferentes vías para los solicitantes de empleo de TI. Se desarrolló un proyecto durante 55 días, sin límite de personas ni de formación de estas y, tras evaluar los candidatos se seleccionaron 12 que, a día de hoy, se han unido a este grupo de talento de la compañía. Fujitsu valoró nada más que sus habilidades cognitivas, de conducta y de ahí, extrajo los perfiles que compartían tres valores: flexibilidad, curiosidad y perseverancia. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.