Ciudadano ministro de Consumo Veo en la prensa que hoy había un Consejo de Minstr@s sobre el tema de los productoras . Me gustaría que mi represente llevara la voz de quienes, como yo, le hemos votado Carlos Ortiz de Zárate

miércoles, 26 de febrero de 2020, 09:32 h (CET) Los problemas del campo, de la mar y de quienes ofrecen nuestra alimentación se produce en una Unión Europea que predica protegerl@s y ha invertido mucho dinero en programas que llegan a resultados tan desastrosos como los que nos aquejan.



Es necesario que la UE tome consciencia y de que asuma su responsabilidad. No es normal que su respuesta se limite a reducir esas ayudas que, al menos aliviaban un poco.



Es un problema de la UE y, por la gravedad del mismo debe ser considerado como un objetivo prioritario: es@s señoras que protestan por los bajos precios producen un pan que llega al consumidor con un precio multiplicado por cientos.



Ya no son solamente ell@s los que sufren por un reparto injusto de las ganancias:



L@s consumidor@s cada vez lo te tenemos más crudo para comprar



Los productores abaratan con el uso de contaminantes y de maxi granjas. En ambos casos se polucionan nuestros campos, ríos y mares.



Los cánceres aumentan y son un excelente negocio para las industrias médicas y farmaceúticas.



Considero que los ejemplos dados son suficientes para aceptar que el problema de agricultores, ganaderos etc. afecta a varias instituciones y por tanto, cada una de ellas deberá dotar su parte en el presupuesto para solucionar un grave problema que afecta a la producción, al consumo, a la Sanidad, al mantenimiento del territorio, a los Derechos Ciudadanos…



