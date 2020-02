El País Vasco, el epicentro de la gastronomía mundial El territorio vasco cuenta con escuelas gastronómicas reconocidas a nivel nacional e internacional Redacción Siglo XXI

miércoles, 26 de febrero de 2020, 09:03 h (CET) La gastronomía vasca es una de las más ricas de Europa, y es un hecho que muchos relacionan con la cercanía que existe entre el mar y la montaña, una conexión perfecta que permite que la gastronomía de Euskadi sea de las más variadas y ricas de todo el planeta.



El País Vasco es la región española que cuenta con más estrellas Michelín y San Sebastián es la ciudad de toda la península que más turistas gastronómicos recibe a lo largo del año, y esto no es por casualidad. El peso de la cocina en la sociedad vasca es muy grande y esto es algo que solo podrás comprobar si optas por realizar un poco de turismo gastronómico por Euskadi.



El territorio vasco cuenta con escuelas gastronómicas reconocidas a nivel nacional e internacional y además, cuenta con tres de los restaurantes con más fama de Europa: el Arzak, situado en San Sebastián y comandado por el prestigioso chef Juan Mari Arzak, una apuesta por la cocina innovadora pero manteniendo siempre las raíces vascas; el restaurante de Martín Berasategui, que cuenta con la friolera de doce estrellas Michelín en sus vitrinas y por último el Akelarre, dirigido por Pedro Subijana y situado en lo alto del monte Igueldo, cuenta con tres estrellas Michelín y su especialidad es el marisco local.



Una vez realizada una escueta introducción a la importancia que tiene la cocina vasca y su peso en la sociedad de la región, queremos hacer referencia a algunos de los platos tradicionales de la cocina del territorio del norte de la península.



Marmitako

El guiso de pescado por excelencia de la cocina tradicional vasca. De hecho, no podrás volver del País Vasco sin probar un buen marmitako. El bonito es la base de este plato tan arraigado a la gastronomía de este territorio, que condimentado con especias y verduras, da como resultado un guiso exquisito.



Pintxos Si vas a San Sebastián, la “meca” de la cocina vasca, no volverás sin haber probado los pintxos. La variedad de sus ingredientes es infinita, y es tradición acudir a Donostia e irse de pintxos por los bares de las zonas más turísticas de la ciudad.



El chuletón vasco

Los amantes de la carne tendrán su paraíso en Euskadi, ya que el chuletón vasco es uno de los platos estrella de esta zona. Brasas, carne de vaca vieja y un poco de sal (siempre después de que la carne este hecha) y con eso tenemos uno de los platos más potentes y con más sabor de la gastronomía tradicional vasca.

Bebidas y postres



El patxaran y el kalimotxo son dos de las bebidas más representativas del País Vasco, hasta el punto de que en España también son dos bebidas alcohólicas bastante consumidas. En cuanto a la repostería queremos centrarnos en el pastel vasco, la joya de la corona de los postres de la gastronomía de Euskadi, consta de una masa de huevos, harina y manteca condimentadas con crema pastelera. Un plato para chuparse los dedos.

