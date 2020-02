Beneficios de la gestoría online sobre la tradicional Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 21 de febrero de 2020, 09:05 h (CET)

El mundo cambia rápidamente y de manera drástica. Todos los métodos de trabajo convencionales dan un salto hacia el mundo digital y la gestoría no es la excepción.

Debido a internet, la gestoría online se ha vuelto una de las herramientas más utilizadas, impulsando un cambio importante en este tipo de procedimientos. En este artículo te contaremos por qué deberías pasar la gestoría de tu empresa o emprendimiento particular a la era digital.

Beneficios con los que te puedes encontrar

La comodidad La gestoría tradicional necesita de mucho espacio para desarrollarse. Deberías llenar de papeles diferentes muebles y habitaciones para lograr un correcto funcionamiento de tu negocio, sin la ayuda de la tecnología.

Una de las características que hace muy conveniente a la gestoría online por encima de la tradicional, es que absolutamente todo lo que necesitas y las soluciones para todos los inconvenientes que te surjan, se encuentran en un solo lugar: tu ordenador.

Esto significa que, con una conexión a internet, podrás atender y resolver las necesidades que surjan en tu negocio sin la necesidad de moverte de tu oficina o de tu hogar.

Incluso puedes trabajar en estos aspectos desde tu teléfono móvil, haciendo todo aún más fácil, ya que en cualquier sitio donde te encuentres podrás realizar todas esas tareas que antes solamente se podían realizar en un lugar.

Tendrás un mayor control La gestión de las finanzas que podrás realizar desde tu ordenador es otra de las ventajas muy importantes que podrás obtener a partir de la asesoría online. Son muchas las operaciones que podrás realizar para mantener el control de la gestoría de tu empresa de una forma completamente sencilla.

Podrás manejar, controlar, enviar y recibir facturas y presupuestos de manera ilimitada, y sin la necesidad de convertirlos a formatos físicos, así como también generar tus libros de contabilidad y llevar a cabo una gestión de tu contabilidad diaria.

Una gestión online te ayudará a tener el control de todas las operaciones y documentos que signifiquen tu actividad contable y controlarás también todos los flujos de la administración.

La facilidad de la operativa digital hace que incluso puedas llevar un control de tu empresa o negocio, sin que necesariamente tengas grandes conocimientos acerca de contabilidad. Además, tendrás asistencia de personal especializado para atender tus dudas y consultas.

Es seguro Uno de los factores por los que muchas personas y empresas que continúan con los métodos tradicionales de gestoría no quieren acceder al mundo digital, es porque creen que al ver en la pantalla todos los documentos y no ser tangibles, esto significa una falta de seguridad, aunque ésta es una idea equivocada.

Los documentos físicos pueden perderse de muchas maneras, mientras que si todo lo tienes guardado en la nube con copias de seguridad periódicas, siempre podrás encontrar toda la documentación, incluso la que hace mucho tiempo que no revisas y en algún momento tienes que hacerlo.

Todo podrá estar digitalizado, y de esta manera, no solamente mantendremos intactos los documentos originales, sino que además tendremos de manera ordenada todo lo que deseemos, como seguros, nóminas, recibos, compras, gastos y muchos más documentos.

A la seguridad de tenerlos en nuestro ordenador, le podemos sumar un servidor en la nube, por si tenemos algún inconveniente técnico y allí tendremos una copia de seguridad fiel.

Significa un ahorro importante La asesoría de manera online tiene una gran ventaja y es que puede llegar a ser mucho más económica que la tradicional en muchos sentidos, algo que te mostraremos a continuación.

Ahorrarás en recursos humanos Con la asesoría tradicional, necesitarías como mínimo una persona que se encargue de ordenar y archivar todos esos documentos que ahora podrás ordenar de manera mucho más fácil y efectiva en tu ordenador.

Ahorrarás en materiales No necesitar guardar los documentos de manera física, hará que esto te implique un gasto menos, algo que se traduce también en no tener que disponer de ningún tipo de espacio físico para archivar esos documentos.

No deberás acercarte a la asesoría Esto te convendrá porque ahorrarás, tanto tiempo como dinero, a la hora de moverte.

Éstos son los beneficios de la gestoría online en relación con los métodos tradicionales. Acceder al mundo de la consultoría por internet será un avance importante para tu empresa en todos estos aspectos.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

