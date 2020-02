Carretillas TR abre camino en el servicio de consultoría energética Comunicae

martes, 18 de febrero de 2020, 11:01 h (CET) La empresa Carretillas TR ofrece, desde el año 1867, soluciones en el ámbito de la logística y la manutención. Su trayectoria centenaria es debida a su pasión por las carretillas y por su interés permanente en todo aquello que guarde relación con la innovación tecnológica y las novedades del sector Es por este motivo que no es, para nada, de extrañar que Carretillas TR haya sido pionera, como empresa focalizada en la comercialización de carretillas elevadoras, a la hora de ofrecer a sus clientes un servicio de consultoría energética. “Lo hemos planteado de tal forma que con cada cliente hacemos un estudio exhaustivo sobre el consumo de sus máquinas y su impacto directo en la cuenta de resultados y en los residuos generados. De este modo, podemos llegar a conclusiones sobre excesos de costes y de residuos que contaminan el Medio Ambiente”, afirma el director comercial de Carretillas TR, Xavier Cabané.

Mediante este asesoramiento, los clientes pueden escoger, con información de primera mano, cuál es la maquinaria que más les puede beneficiar para ser lo más eficiente y sostenible posible. Después de analizar su estado actual, Carretillas TR les plantea las diferentes opciones que tienen a su disposición, para seleccionar, a fin de cuentas, la que más les conviene, tanto en términos de rentabilidad económica como de impacto medioambiental.

Con el servicio de consultoría energética, Carretillas TR se abre nuevamente camino con el objetivo primordial de proponer, a los clientes, una experiencia de acompañamiento completa en el proceso de adquisición de una maquinaria de primer nivel. En esencia, pues, esta iniciativa fomentará que las compañías puedan disponer de las carretillas más aconsejables del mercado, por su modernidad y eficiencia, así como las más amables con el Medio Ambiente.

Sobre Carretillas TR

Carretillas TR es una empresa con más de 145 años en el mercado. Inició sus actividades en 1867, cuando todavía no existían las carretillas elevadoras actuales y el carbón se transportaba todavía en carros para el suministro de gas en Barcelona. La manipulación del carbón se efectuaba desde el mismo barco o desde almacenes portuarios hasta las instalaciones de Catalana de Gas, siendo ésta la base del trabajo de la compañía durante varias generaciones en Valdemoro, Paterna y Jerez de la Frontera.

