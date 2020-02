España, referente en materia de ciberseguridad

Ç Unos de los principales problemas a los que se enfrentan las empresas españolas en el día a día es el de los ciberataques. Una amenaza cada vez más común que se desarrolla dentro del mundo corporativo y, lo que es más alarmante, en el seno de estas empresas.



Según los datos proporcionados por Gartner, el gasto en seguridad empresarial mundial alcanzó los 124.000 millones de dólares en 2019, un 8% más respecto a 2017. Estos datos ponen de manifiesto que el mercado de la ciberseguridad crece y seguirá creciendo para hacer frente a los ciberataques que las empresas reciben de manera constante.



Cada vez las empresas son más conscientes del riesgo al que están expuestas diariamente. Así lo corrobora un estudio realizado por Willis Towers Watson y ESI ThoughtLab, en el que las organizaciones de todo el mundo quieren aumentar sus inversiones en ciberseguridad un 34% durante el próximo año, y cerca del 12% lo harán en más de un 50%. Esto se debe a las grandes pérdidas anuales que sufren las organizaciones por los ciberataques recibidos, siendo la media 4,7 millones de dólares. Datos altamente impactantes, porque no solamente supone una pérdida de dinero, sino que también se verían afectados otros aspectos como los datos internos de la empresa o la credibilidad por parte de sus clientes.



Para hablar sobre todo esto y las perspectivas de futuro en el campo de la ciberseguridad, así como poner en valor los riesgos que supone no implementar la ciberseguridad como uno de los pilares fundamentales de la estrategia de las compañías, se celebró en Madrid la II edición del Cyber Executive Day por IE Business School y Executive Forum. Una cita que contó con la presencia de grandes expertos en el ámbito de la ciberseguridad de las empresas: Checkmarx, A3SEC, Microsoft, Departamento de Seguridad Nacional (DSN) y el IE.



La ciberseguridad es un sector en pleno crecimiento

Hugo Álvarez Rodríguez, Regional Sales Manager IBERIA en Checkmarx, habló sobre las principales preocupaciones de las empresas en materia de seguridad. “Todas las empresas son atacadas en la capa de aplicación en mayor o menor grado”, además continuó su ponencia destacando que “las compañías cada vez invierten más recursos en defenderse de los ciberataques, un 30% más cada año, según Gartner”.



A su vez, Miguel Tomico, Consultor de Ciberseguridad en Checkmarx, quien acompañó a Hugo Álvarez Rodríguez en la ponencia, destacó que “lo más importante es el cambio cultural, luego las personas que se dedican a esto, las aplicaciones, y por último la tecnología”.



Alejandro de la Peña, Director de Ciberseguridad en A3SEC, explicó que “estamos viendo constantemente las dificultades que tienen las empresas ante un ciberataque. Del presupuesto de los departamentos de IT, la primera prioridad es la seguridad del dato, ocupando un 74%, la segunda prioridad es la automatización de los procesos manuales, y la tercera, la parte de concienciación”, añadió Alejandro.



Además, destacó que “las amenazas más comunes son los empleados descontentos, los empleados descuidados, la infraestructura no actualizada, y que el perímetro de seguridad de nuestra empresa ha cambiado”.



Colaboración, coordinación y compromiso. No podemos avanzar solos

Una línea de pensamiento en la que enfatizó, el profesor del máster de Ciberseguridad del IE Business School, Samuel Linares, quien explicó que “si algo está claro, es que no podemos avanzar por este camino solos, aunque tengamos todo el presupuesto del mundo. La única forma que hay es colaborar entre todos. La clave está en las personas”.



También acentuó sus palabras en un aspecto muy positivo puesto que “todo es mejorable, pero vamos por el camino adecuado. España es uno de los países que mejor están haciendo las cosas en esta materia en todo el mundo”.



Por su parte, desde Microsoft, Santiago Lorente García-Barbón, Director de preventa y experto en Ciberseguridad, enfatizó que “actualmente, se destinan 1,37 millones de dólares de gasto anual en el tiempo perdido respondiendo a alertar de malware erróneos”, y continuó su ponencia destacando que “Microsoft tiene una enorme apuesta por la ciberseguridad ya que, somos la segunda organización que recibe más ataques después del Gobierno Americano debido a que tenemos datos muy confidenciales y operamos mucha información que es relevante”.



Alejandro Pinto González, Asesor de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) explicó: “Entramos en una etapa distinta en la que tenemos que buscar soluciones. No podemos arrastrar el problema de la ciberseguridad 100 años”. “España es uno de los países más ciberseguros del mundo. En caso de ataque, la respuesta es inmediata y contundente”, concluyó.



Uno de los aspectos en los que todos coincidieron es en la profunda necesidad del entendimiento por parte de todos los actores y agentes que intervienen en el día a día. Un error muy común es pensar que la ciberseguridad es solo para el departamento de seguridad digital, pero lo cierto es que todos deben estar alineados para que Administraciones, empresas y sujetos individuales puedan adelantarse a los peligros a los que se enfrentan en un mundo hiperconectado.