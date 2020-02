​El cumplimiento de los sueños

En el fondo del mar vive una amapola que se asfixia de ganas de no estar sola. En lo profundo del océano sobrevive una rosa que llora penas de amores y quiere olvidar todos sus sinsabores. En esas profundidades vive una sonrisa inquieta que llora cuando le da la brisa. En ese lugar están mis sueños pero nunca su cumplimiento, jamás y lo sé por eso no quieren subir a la superficie porque aunque luche contra todo, nada, nunca o jamás serán.



No se cumplirán y lo único que deseo es olvidarlos pero para ello tendría que luchar contra toda esa agua que me rodea y contra todos vosotros, seres infernales. Para ello tendría que cambiar sus almas y entonces no sé que sería.



Sin embargo no subió aún y allí está llorando, lejos de sus seres amados y queriendo descansar por las noches, los años pasan y los deseos se apagan, porque pasó su momento, único y verdadero. Y el agua sigue cubriéndola.