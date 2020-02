Nueve de cada diez usuarios ignoran cómo navegar de forma segura

Durante las últimas semanas hemos observado cómo el coronavirus se ha situado en el epicentro de la actualidad informativa. El brote incluso ha llegado a infectar la red: se ha colado en forma de malware, bajo la apariencia de pdfs, MP4 y docx que, supuestamente, contienen información para protegerse del virus. El “gancho” ha llevado a muchos usuarios a descargarse archivos maliciosos que ponen en peligro su seguridad y su privacidad online.



Un asunto que el comparador de seguros Acierto.com ha querido retomar con motivo del Día de Internet Segura. Y es que según los datos de su último informe, hasta 9 de cada 10 ignoran cómo protegerse adecuadamente. Un desconocimiento que afecta a la creación de contraseñas seguras, al volcado de información personal online, etcétera. Pero no es la única cifra que dispara las alarmas.



Las contraseñas seguras, asignatura pendiente de los españoles Así, España cuenta actualmente con casi 40 millones de usuarios. Y una tasa de penetración de smartphones de más del 96%. Más de 32 millones de personas navegan a diario con su teléfono móvil y hasta el 58% de los niños entre 9 y 16 años usan Internet todos los días. Además, pasamos hasta 5 horas y 18 minutos diarios conectados.



Sin embargo, nuestra experiencia online no nos hace más responsables, ni “más sabios”. Para empezar, hasta el 89% no sabe cómo crear una contraseña segura capaz de protegerle. Y solo el 8% es consciente de su falta de conocimiento y de los peligros a los que se expone al no hacerlo. El resto cree que basta con que no contenga su nombre de usuario o con alternar mayúsculas y números.



Otros errores habituales son utilizar la misma contraseña para todos los servicios y no cambiarla con la frecuencia requerida. Al respecto, el informe de Acierto.com desvela que solo el 7% la cambia todas las semanas, mientras que el 13% lo hace cada seis meses. El 32% de los encuestados afirmó hacerlo de vez en cuando, el 31% casi nunca, y hasta el 17% nunca.



Los españoles no actualizan sus equipos La falta de precaución va más allá de la navegación, pues hasta 2 de cada 5 hacen caso omiso a las notificaciones de actualización automática de su equipo. Como consecuencia, más de la mitad de los españoles se han visto afectados por algún virus informático, principalmente por malware (como en el caso del coronavirus).



Cómo protegerse de un ataque cibernético Por fortuna, existen diversas maneras de protegerse. Lo primero será aprender a crear una contraseña segura. Esta debería, además de lo comentado, alternar minúsculas y símbolos o signos de puntuación; superar los ocho caracteres de longitud (cuanto más larga, más segura) y prescindir del nombre del propio servicio, así como de datos como el nombre y año de nacimiento del usuario.



Asimismo, algunas compañías ofrecen la posibilidad de contratar asistencia informática en sus seguros de hogar. Se trata de una cobertura que nos dará soporte técnico –tanto en el uso de software como de hardware– y responderá ante los problemas más usuales en el acceso a Internet, ataques por virus informáticos y similares. Todo sin tener que gastar dinero adicional en honorarios de un profesional. La mayoría de pólizas con esta cobertura incluyen el asesoramiento telefónico.



También existen pólizas pensadas para empresas que permiten a las compañías protegerse ante estos problemas. Se trata de productos que pueden cubrir desde el asesoramiento legal y la investigación de la filtración, hasta los gastos de responsabilidad civil, la restauración de los equipos, la recuperación del software, las multas que puedan tener lugar por la Agencia Estatal de Protección de Datos, etcétera.