​Elige el nombre de tu marca con estos generadores de nombres comerciales

lunes, 10 de febrero de 2020, 09:50 h (CET) Iniciar un negocio puede ser difícil y encontrar la mejor marca que resuene en tu audiencia, tenga una gran historia de fondo y un dominio .com disponible puede llegar a ser una tarea complicada. Es posible que quieras un nombre sencillo de deletrear o que suene bien y que hayas intentado encontrar una marca durante varias horas solo para descubrir que tus ideas favoritas no tienen un dominio disponible o tienen un precio alto.



Antes de adentrarnos a conocer los generadores de nombres comerciales que pueden ayudarte, es importante tener en cuenta algunas cosas sobre el nombre que finalmente vas a elegir. Encontrar el nombre comercial correcto es un gran paso para un emprendedor, así que tómate tu tiempo y sigue estas pautas:



El nombre de su empresa debe mostrar un mensaje positivo. Una marca memorable facilita que las personas la recuerden. Debería ser fácil de pronunciar y deletrear en diferentes países. Los nombres largos son más fáciles de olvidar que los nombres cortos. Es preferible que tenga menos de siete letras. Los mejores generadores de nombres comerciales para crear tu marca

Afortunadamente, no es necesario que se te ocurra el nombre por tu cuenta. Puedes usar un generador de nombres comerciales para ayudarte a encontrar una marca atractiva que tenga un dominio disponible. En este artículo, encontrarás los mejores generadores de nombres online que puedes usar para ayudarte a encontrar las mejores ideas de nombres de empresas.

Shopify Si estás buscando un gran generador de nombres de empresas, Shopify es una buena opción. No encontrarás cientos, si no miles de nombres comerciales. Afortunadamente, Shopify solo muestra nombres de marcas con dominios que están disponibles. Lo mejor del generador de nombres comerciales de Shopify es que después de seleccionar el nombre perfecto, puedes registrarte para obtener una cuenta de Shopify y abrir tu primera tienda con facilidad. La mejor parte del generador de nombres online de Shopify es que tan pronto como se te ocurra el nombre de tu empresa, puedes lanzar tu primer e-commerce de inmediato utilizando su poderoso backend de comercio electrónico. Puedes leer más info sobre esta herramienta en su web.



Oberlo El generador de nombres de Oberlo Business te brinda cientos de opciones de nombres para tu negocio con solo hacer clic en un botón. Todo lo que tienes que hacer es ingresar una palabra clave que sea relevante para el concepto central de tu empresa y hacer clic en "generar nombres". Obtendrás una muestra de páginas con los nombres comerciales para elegir. Puedes desplazarte por las opciones y seleccionar el nombre de tu empresa preferido para iniciar tu negocio.



Name Mesh Si tienes palabras clave específicas que quieres para tu nuevo dominio, Name Mesh es el generador de nombres de marca que intentará encontrar el nombre de dominio adecuado para ti. Se te recomendarán dominios disponibles relevantes según las palabras clave que enumeres y también te proporcionará una lista de dominios disponibles para las palabras clave exactas que introdujiste. Después de ingresar tus palabras clave, la página se divide en varias categorías, como común, similar, nueva y divertida, para ayudarte a encontrar el dominio adecuado para tus necesidades.



Namesmith El generador de nombres de marca de Namesmith te permite incluir hasta cinco palabras clave que quieras en tu nombre de dominio. Dependiendo de las palabras clave que selecciones, se te mostrarán dominios con las palabras clave exactas, mezclas, rimas, prefijos y modificaciones. Serás redirigido a GoDaddy para comprar el dominio. Ten en cuenta que la compra de un dominio a través de esto pagará una comisión de afiliado a Namesmith. Namesmith presenta muchos algoritmos de sugerencia de nombres diferentes.



Dominr Domainr proporciona dominios disponibles en torno a una determinada palabra clave. Evita la frustración cuando intentes encontrar un nombre de dominio utilizando su servicio en tiempo real. Independientemente de si estás buscando un dominio .com, .io u otro dominio, puede ayudarte a encontrar el mejor nombre de dominio.



Lean Domain Search La búsqueda Lean Domain simplifica la búsqueda de la marca perfecta. Cuando escribas tu palabra clave, se te redigirá dirigirá a una página donde aparecen los dominios disponibles. Los verdes, que tienden a estar en la parte superior, son los dominios disponibles. Cuando hagas clic en el dominio que quieras, te indicarási el identificador de Twitter está disponible para que puedas crear un identificador con tu nombre de marca.



Wordoid te permite encontrar marcas disponibles para tu empresa. Solamente tienes que introducir tu palabra clave y luego hacer clic en "Crear wordoids" en la parte superior. En el lado derecho, verás varias ideas de nombres de dominio. Una gran característica de este generador de nombres pegadizo es que puede modificar las opciones de filtro en la columna del lado izquierdo. De esta manera, podrás obtener resultados más precisos. Puede ajustar tus resultados según las preferencias de calidad, idioma, patrón, longitud y nombre de dominio. Después redirigido a GoDaddy donde podrás comprar tu dominio.

