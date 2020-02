¿Qué muestran las fotos de perfil de los solteros que buscan pareja online? ​En España hay alrededor de 4 millones de personas apuntadas a páginas para buscar pareja online Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 7 de febrero de 2020, 09:17 h (CET) Un estudio publicado por los expertos en online dating de Solteros.es descubre cuáles son los aspectos más destacados de los perfiles de usuarios de páginas y apps para ligar online. Gracias al análisis de 22 millones de fotografías, utilizando la inteligencia artificial (AI) y un algoritmo de aprendizaje profundo, Solteros.es ha conseguido recoger datos que muestran un retrato de los solteros españoles (independientemente de su género o preferencia sexual) y los compara con el de otros 15 países.



En general, los hombres más jóvenes suelen presumir de su habilidad con los deportes, así como de sus planes con amigos, mientras que los más mayores tienden a mostrar su estatus representado por artículos de lujo como: coches caros, yates o champán. En cuanto a las mujeres, la generación más joven exhibe su lado más divertido, mientras que las más mayores se centran en cultura o naturaleza. Pero, esto no es lo único que hemos descubierto:



Datos generales España



En España hay alrededor de 4 millones de personas apuntadas a páginas para ligar / buscar pareja online 64% hombres, 36% mujeres 14,4% homosexual, 85,6% heterosexual Media edad: Hombres: 27,5 años, Mujeres: 26,1 años Media de imágenes que suben los españoles a sus perfiles: Hombres 4,5 - Mujeres 4,8



Datos curiosos

- Posar en ropa interior – en España lo hacen el 88.61% de las mujeres, frente al 11.39% de los hombres

- Carne, chucherías y pasteles son los alimentos que más se repiten en las fotos de perfil de los españoles (por este orden)

- La cerveza es 166 veces más popular que el agua y casi 4 veces más que el vino en los perfiles de nuestro país

- Los Cocker Spaniel y los Golden Retriever son los perros preferidos por los solteros españoles

- El monumento más fotografiado por los usuarios de España es la Torre Eiffel, mientras que la Alhambra ocupa el cuarto lugar

Y a nivel internacional

- Los españoles son los terceros en el ranking de fotos de perfil ‘ligeros de ropa’



- España está por encima de la media internacional en el porcentaje de usuarios homosexuales, con un 14.4%



- Las fotos de perfil junto a niños son menos populares en España que en el resto de países, exceptuando Italia



- Ocupamos el cuarto puesto en el ranking de países ‘menos atléticos’, superados solo por Austria, Suiza y Australia



- La media de imágenes de perfil subidas por hombres en España es de 4,5 y por mujeres 4,8, mientras que la media internacional es 4



Entre las más de 6.000 características analizadas en las imágenes que conforman el estudio, se han encontrado elementos inesperados. Muchos más hombres de los que se podría llegar a pensar parecen considerar que las fotos con disfraces de superhéroes, llenos de barro o fardando de cochazo son la clave para llegar al corazón de potenciales parejas. No es que no haya mujeres que utilicen las mismas dudosas estrategias, pero su número es mucho inferior.



Otra de las características a destacar en el mundo de los solteros online es que no tienen miedo a mostrar sus encantos. Fotos en bañadores o biquinis, ropa interior, cuero o poses seductoras abundan en las apps y páginas para ligar. En lo que a fotos que parecen susurrar ‘Quiero sexo’ y optan por el desnudo como arma para seducir, las mujeres se llevan la palma, con el 53,15%.



En general, y pese a que parece obvio que a la hora de buscar pareja el centro de la foto de perfil debe ser el dueño del mismo, tan solo un 60% de las imágenes de usuarios de España muestran claramente al protagonista. Además, a pesar del consejo de los expertos, que indican que los selfies deben ser el último recurso, un total del 20% de usuarios optan por la autofoto. Este porcentaje alcanza sus máximas cuotas dentro de la comunidad gay, dueña del 73,34% de los selfies delante del espejo.



Consejos para mejorar las fotos de perfil

Desde Solteros.es se aconseja a los usuarios de los servicios para ligar online que utilicen cuatro o cinco fotografías de perfil, con el objetivo de que puedan mostrar diferentes aspectos de su personalidad: un retrato, unas vacaciones, haciendo deporte o en compañía de los amigos. Lo que debe prevalecer en todos los casos es el realismo, huyendo de filtros y de exceso de maquillaje o attrezzo.



Tampoco es recomendable abusar de los desnudos o de las poses poco naturales, y sonreír para transmitir una sensación de cercanía y simpatía siempre es una buena estrategia. Atención a los selfies y a los objetos que quedan en el fondo. Y tratar con cuidado la iluminación y la calidad de la imagen, porque eso dice mucho de quien la ha tomado.



Por último, el color rojo incrementa las posibilidades de éxito en este tipo de servicios, porque es un elemento que capta la atención de los demás usuarios. Aunque un buen retrato en blanco y negro que resalte la expresividad del protagonista puede ser también un buen reclamo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los españoles sacan de media un 7,5 en inteligencia sexual: más respetuosos, libres y tolerantes en grandes ciudades El 33% asegura que dejaría a su pareja si las relaciones sexuales empeorasen ​Curiosidades que no sabías sobre el significado de los sueños Un 20% de lo que soñamos es en blanco y negro Cerca del 90% de los españoles quieren innovar en el sexo y salir de la rutina ​¿Sabías que el 87,3% de los españoles querrían probar cosas nuevas en el sexo para por fin salir de la rutina? Llamar a una línea erótica La mayoría de conversaciones eróticas suele empezar de manera informal y avanzan poco a poco ​Juegos picantes para navidad Puede que de toda la lista sea la opción más clásica pero una buena aventura mezclada con imaginación, hará las delicias de cualquiera que busque un hueco dentro de las lecturas más serias o pesadas que solemos realizar