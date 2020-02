Los españoles sacan de media un 7,5 en inteligencia sexual: más respetuosos, libres y tolerantes en grandes ciudades

SexPlace ha realizado un estudio en el que mide la inteligencia sexual de los españoles y la compara por provincias.

La principal conclusión que se extrae de la encuesta realizada por SexPlace es que la sociedad española ha crecido en inteligencia sexual y por lo tanto en tolerancia y libertad sexual. Sin embargo siguen existiendo brechas importantes en función de la geografía.



Para Laura Hermoso, sexóloga de SexPlace “La inteligencia sexual es una forma de concebir la sexualidad libre de estereotipos, presiones sociales. Es sumamente que cada persona acepte la sexualidad de forma positiva y libre”.



Según una encuesta que ha realizado SexPlace entre 500 personas en España, el nivel de inteligencia sexual de los españoles es de 7´5, un punto y medio más que hace 3 años cuando llevó a cabo la misma encuesta.



Las Comunidades con las grandes ciudades como Madrid, Cataluña, Valencia y Baleares encabezan el ranking con las mejores notas sobre inteligencia sexual. Su carácter cosmopolita y la gran variedad de gustos hace que sus ciudadanos sean más abiertos y por lo tanto gocen de una mejor inteligencia sexual.



Este gran avance en la inteligencia sexual de los españoles se debe a que en nuestro país cada vez están mejor aceptadas todas las sexualidades. Ya no extraña que una mujer de mayor o menor edad mantenga relaciones, o que estas relaciones sean con parejas de diferentes edades.



Uno de los factores que más han contribuido a la riqueza de la inteligencia sexual de los españoles ha sido el saber adaptar la mente al desarrollo del cuerpo. “Es esencial desarrollar una capacidad que permita adaptar la mente al envejecimiento del cuerpo sin que ello suponga un conflicto”, explica la experta de SexPlace.es



Claves para ser inteligente sexualmente

Ser sexualmente inteligente no es una tarea que se logre de la noche a la mañana. Conlleva un trabajo y un esfuerzo continuo. Los mejores consejos para llevarlo a cabo son la constancia y la motivación.



Desde SexPlace se destacan 10 claves para trabajar la inteligencia sexual:

1.Hablar con naturalidad del sexo: hablar con la pareja sobre sexo es algo esencial y que ayuda a comprender. La comunicación es esencial.



2.Autoconocimiento: estar satisfecho con uno mismo, descubrir el propio sexo y lo que puede gustar o no a uno mismo.



3.Tolerar la expresión sexual de los demás: respetar los gustos de los demás. Comprender que cada uno pueda disfrutar con estos gustos independientemente que sean los mismos o no.



4.No avergonzarnos de nuestro cuerpo: comprender que el cuerpo evoluciona, se envejece, y que por lo tanto no debe hacernos sentir mal.



5.Descubrir lo que satisface sexualmente: descubrir lo que nos puede gustar más y no tener miedo a hablarlo.



6.Practicar sexo seguro: tener la confianza de poder practicar sexo de forma libre y segura, evitando ponernos en riesgo.

7.Conocer los limites (lo que se desea y lo que no, sexualmente hablando)



8.Educación sexual: conocer el cuerpo y eliminar mitos, tabúes.



9.Dispuestos a mejorar: Estar siempre abiertos a evolucionar, a conocer más y mejor y así poder mejorar los hábitos sexuales.

10.Disfrutar tanto de tu cuerpo como del de la pareja: el sexo es para vivirlo y disfrutarlo de forma saludable.