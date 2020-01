Netflix anuncia siete proyectos originales españoles

Netflix, el servicio de entretenimiento por internet líder en el mundo, ha presentado esta mañana sus contenidos previstos para este 2020 y algunas novedades de títulos que se producirán en España y que estarán disponibles próximamente en 190 países.



Diego Ávalos, vicepresidente de contenidos originales, ha comentado: «Seguimos y seguiremos apoyando a los creadores y apostando por la diversidad en las historias que damos a conocer. Nuestro objetivo y compromiso con la industria es posicionar el talento español como referente mundial. La calidad técnica de los equipos y el excelente nivel de los autores confirma que esta meta es ya parte de nuestro presente».



Este es el material presentado:

Primeras imágenes de Alguien tiene que morir, El desorden que dejas y El inocente. Estas tres series originales españolas creadas por Manolo Caro (La casa de las flores), Carlos Montero (Élite) y Oriol Paulo (Contratiempo) respectivamente, se estrenarán el próximo otoño. Primeras imágenes disponibles aquí.



Nueva imágen de Hogar que anuncia su estreno el 25 de marzo. Imagen disponible aquí.



Las chicas del cable: Temporada final. La primera serie original española de Netflix llega a su fin este año en dos partes, la primera se estrenará el próximo 14 de febrero. Tráiler disponible aquí.



Documental sobre el fenómeno de La casa de papel. Película documental que explora el fenómeno mundial en el que se ha convertido La casa de papel. Se podrá ver a partir del día 3 de abril, coincidiendo con el estreno de la Parte 4 de la ficción creada por Álex Pina.



¡A cantar! Un nuevo concurso musical donde seis participantes pondrán a prueba sus habilidades interpretando conocidas canciones. El premio es un bote de hasta 30.000 euros que se irá acumulando a medida que demuestren quién es el que mejor afina y superen distintas fases. Imágenes disponibles aquí.



Además, Netflix continúa con su compromiso de producir contenido en España que pueda disfrutarse en todo el mundo y ha anunciado cinco nuevos proyectos originales que comenzarán a rodarse próximamente:



Nueva serie de Daniel Sánchez Arévalo. La primera serie creada por Daniel Sánchez Arévalo es una emocionante historia de amistad y superación. Producida por Atípica Films, la ficción se encuentra actualmente en fase de desarrollo. Jaguar. Serie protagonizada por Blanca Suárez y producida por Bambú producciones, ambientada en los años 60, donde España albergaba a cientos de nazis refugiados tras la Segunda Guerra Mundial. Isabel Garrido, una joven española que logró sobrevivir al campo de exterminio de Mauthausen, está tras la pista de Skorzeny, conocido como el hombre más peligroso de Europa. Descubrirá que no está sola en su misión y se unirá a un grupo de agentes en busca de justicia. Su nombre en clave: Jaguar.



Amor de madre. Película dirigida por Paco Caballero (Perdiendo el Este) y protagonizada por Carmen Machi (Criminal) y Quim Gutiérrez (El vecino), que interpreta a un joven al que acaban dejar plantado en el altar. Por si eso no fuera suficiente, su madre (con tendencia a la sobreprotección) decide acompañarle en su luna de miel para no perder el dinero del viaje. Mientras él no puede sentirse más miserable, su madre disfruta de las mejores vacaciones de su vida.



Nuevo largometraje de Dani de la Orden. El nuevo proyecto del director Dani de la Orden (Élite) gira entorno a la relación entre Adri, interpretado por Álvaro Cervantes (Criminal) y Carla, interpretada por Susana Abaitua (4 Latas). La historia da comienzo cuando Adri decide internarse voluntariamente en el centro psiquiátrico donde Carla reside con el objetivo de reencontrarse con ella tras una mágica noche juntos. Esta comedia romántica se encuentra actualmente en fase de producción.



Fuimos canciones. Esta película que verá la luz el año que viene es fruto del trabajo de la adaptación de la bilogía Canciones y recuerdos de Elísabet Benavent.