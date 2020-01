Profesor CBD explica cuatro efectos beneficiosos del CBD en enfermos de celiaquía Comunicae

miércoles, 29 de enero de 2020, 10:11 h (CET) La celiaquía es una enfermedad autoinmune que provoca en los pacientes que la sufren una reacción inflamatoria en la base de la mucosa intestinal al consumir alimentos con gluten. La consecuencia de esto es una dificultad en la absorción de nutrientes esenciales. Algunos de los efectos beneficiosos del CBD suponen una ayuda considerable para los enfermos de celiaquía en su vida diaria El sistema inmune de ser humano, cuando es eficiente en exceso e identifica como nocivo a un agente externo inofensivo como el gluten, se activa y protege atacando para eliminarlo. Esta autodefensa natural es la que produce la inflamación en las paredes intestinales y, como consecuencia, una dificultad en la normal absorción de nutrientes esenciales por parte del organismo.

“El CBD, uno de los compuestos medicinales de la planta del cannabis, es cada vez más reconocido como agente terapéutico” explica Borja Iribarne, fundador de ProfesorCBD, el eCommerce español con mayor número de productos de CBD. "También conocido como Cannabidiol" añade Irirbarne "numerosos estudios que se realizan avalan este reconocimiento y cada vez es mayor la aceptación por parte de los profesionales sanitarios".

El CBD es un eficaz compuesto medicinal, entre cuyas propiedades sería una de las principales el efecto antiinflamatorio, pero además se pueden encontrar cuatro efectos especialmente beneficiosos del CBD para el tratamiento de la celiaquía.

En ciertas personas que poseen la enfermedad celíaca se han detectado cuadros anémicos, deficiencias de calcio o hiero, así como de distintas proteínas, debido todo esto a la no absorción de todos estos nutrientes que provoca la inflamación de las paredes intestinales. En estos casos, los receptores cannabinoides que se encuentran en el tracto digestivo, sí pueden captar las moléculas de CBD y, de este modo, el efecto antiinflamatorio del cannabidiol ayuda a paliar la inflamación que produce la ingesta de gluten, lo que coadyuva a que los nutrientes puedan ser absorbidos con una mayor facilidad.

Los celíacos también suelen sufrir pérdida de apetito y de peso. El CBD, a través del sistema endocannabinoide, favorece el equilibrio de nuestro organismo, pudiendo ayudar a alcanzar un estado de homeostasis que favorezca la recuperación, en estos casos, del apetito y, por lo tanto, también un aumento de peso.

Otros pacientes presentan alteraciones del carácter, como irritabilidad, apatía, introversión o tristeza. En estos casos, el uso del CBD tiene un impacto positivo en las personas que sufren estos episodios. el efecto ansiolítico y panicolítico del CBD lo convierten en una alternativa muy atractiva frente a los métodos tradicionales médicos. Su uso mejora el estado de ánimo mediante la neurogénesis en el hipocampo y la estimulación de las neuronas, y todo ello sin producir efectos psicotrópicos. Al inhibir la transmisión de la señal nerviosa y modular la acción de ciertos neurotransmisores, ayuda a aliviar esas alteraciones en el estado de ánimo.

La sensación de fatiga constante es otro de los síntomas habituales entre los enfermos de celiaquía. El sistema endocanabinoide está constituido básicamente por sustancias neurotransmisoras, como la anandamida o la serotonina, y cuyos receptores celulares se encargan de regular, entre otras funciones, el sueño, Así, el CBD ayuda a conciliar el sueño pero, y esto es mucho más importante, a descansar.

"A tratarse de un producto cien por cien natural y no contar en su composición con aditivos ni disolventes" expone Borja, "el CBD tiene un alta tolerancia en pacientes y apenas se dan efectos secundarios".

“El CBD presenta una muy baja toxicidad” concluye el especialista “y, al no generar adicción, puede ser utilizado sin reservas”.

