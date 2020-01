El grupo CEF.-UDIMA refuerza su formación en inteligencia financiera, neuromarketing y redacción jurídica

La adaptación de todo lo que conlleva la transformación digital y la llamada cuarta revolución al nuevo escenario empresarial y laboral sustenta la oferta formativa del Grupo CEF.- UDIMA diseñada para el segundo semestre del Curso 2019-2020, en el que, entre otras disciplinas y especialidades, está previsto aprender nociones sobre Neuromarketing, Inteligencia financiera: Microsoft Power BI, Big Data y Data Science para la dirección de empresas y el marketing o sobre cómo actualizar la gestión en pymes.





Formaciones novedosas, algunas de las cuales de reciente implantación pero que ahora se consolidan ante el interés creciente del alumnado, que se suman a las tradicionales que identifican al CEF.- Centro de Estudios Financieros y a la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, como referentes en tributación, fiscalidad, administración de empresas, laboral o marketing.





El listado de nuevas formaciones y de aquellas que se refuerzan es el siguiente:





Destaca en particular el Curso de Oratoria Jurídica y Redacción Jurídica, dirigido a abogados, procuradores, graduados sociales, mediadores y cualquier jurista que le interese conocer y profundizar en el mundo de la oratoria jurídica, el debate y la redacción y escritura técnica en Derecho, tanto si está en ejercicio como si está en período formativo.





El curso se realiza desde una perspectiva totalmente práctica, con realización, desde el primer momento, de casos prácticos de expresión oral y redacción escrita, con entrenamientos y roll playing.





Enmarcados en el área de Tributación y Fiscalidad, el CEF.- vuelve a distinguirse por sus cursos de Tributación Práctica, Consolidación Fiscal, Operaciones Vinculadas y Precios de Transferencia, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Gestión Fiscal de Patrimonios, Fiscalidad de Productos Financieros, Derecho Penal Tributario y, en francés, el Course de Droit et Fiscalité.





Sobre el Grupo Educativo CEF.- UDIMA

El CEF.- Centro de Estudios Financieros se fundó en 1977. Lidera la preparación de Oposiciones en España. El CEF.- también ofrece un amplio catálogo de Másteres y Cursos especializados en todas las áreas de la empresa, en particular Negocios, Finanzas, Banca, Contabilidad, Recursos Humanos, Impuestos, Marketing, etc. Tiene sedes en Barcelona, Madrid, Santo Domingo y Valencia.





La Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, es una universidad oficial, aprobada por Ley española en 2006. Imparte 18 Grados Oficiales, 35 Másteres, un programa de Doctorado y 302 Títulos Propios e Idiomas.