Sello Horarios Racionales: un certificado para empresas que valoran la conciliación

lunes, 27 de enero de 2020, 11:40 h (CET) ARHOE impulsa el Sello Horarios Racionales (SHR), una norma, auditada por TÜV Rheinland, que se integra en las certificaciones situadas en el ámbito de la responsabilidad social y la sostenibilidad. Esta certificación es una potente herramienta para gestionar y obtener estos resultados. Ademas esta incluida en los programas de ayudas a las empresas de Comunidades como la Xunta de Galicia Cada día son más las personas que valoran, a la hora de elegir un trabajo, la flexibilidad horaria y la capacidad de gestionar su tiempo. A su vez, aumenta el número de organizaciones que integran en su estrategia empresarial políticas de racionalización de horarios.

A modo de ejemplo: Gemma, desde hace ya un año, ha establecido un sistema de banco de horas que le permitirá este puente salir unas horas antes y así quitarse de la tediosa caravana. Jon ha tenido una hija, Cloe, y ha decidido tomarse el permiso por nacimiento, gracias a eso la pequeña podrá estar más tiempo en casa cuidada por papá y mamá y, además, por ello la empresa le ha dado 5 días más, por corresponsable. Hoy Daniel trabaja en casa, uno de los dos días que por semana ha acordado la empresa; con las dos horas que ahorrará en la ida y vuelta a la oficina, se encargará de hacer algo de compra y preparar la comida. Esta quincena Sonia tiene la guardia y custodia de su hija Vanessa, podrá llevarla al colegio, pues tiene horario flexible de entrada y salida. Julián se ha apuntado al gimnasio, pues gracias a haber reducido en el trabajo el tiempo dedicado a la comida puede salir antes y practicar una de sus aficiones favoritas.

"Todas estas personas reales no trabajan menos, sino que trabajan mejor. Y trabajan mejor porque pueden dedicar tiempo a esas otras cosas que también les gusta hacer, o que necesitan imperiosamente realizar",asevera el presidente de ARHOE Jose Luis Casero, quien ademas señala a alguna de las empresas que han obtenido el SHR, como Reale Seguros o Edwards Lifesciences, que son magníficos referentes en la adopción de este tipo de medidas.

Por su parte, Mariano Ruipérez, director técnico de la Norma SHR, afirma que"con estas medidas las personas obtienen tiempo, y la capacidad de gestionarlo, para satisfacer sus necesidades, y no solo en el ámbito laboral/profesional, sino también, y lo más importante, en el terreno personal o familiar. Por su parte, las empresas generan valor económico y social, la mejora de su competitividad, la creación de empleos de calidad, así como una cultura presidida por valores tales como la equidad, igualdad, transparencia, participación, universalidad o corresponsabilidad".

Por otra parte, desde ARHOE informan que con la promulgación de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre de Información No Financiera y Diversidad, existe la obligación de las empresas de más de 500 empleados/as, y a partir de 2021 a las de más de 250, a publicar información relativa a su gestión social, medioambiental y de buen gobierno. El nuevo marco regulatorio exige a las empresas poner el foco sobre cuestiones sociales y relativas al personal, como así lo hace la Norma Sello Horarios Racionales (SHR).

Igualmente, la Norma SHR comparte los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues, al igual que estos, busca garantizar que todas las personas prosperen. Su acción está alineada con el ODS5 (Igualdad de Género) y el ODS8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico).

Señala Ruiperez, "la necesidad de que las Administraciones del Estado y Autonómicas, se comprometan a apoyar a las empresas que trabajan por la conciliación y los horarios racionales, tal y como recientemente ha hecho la Xunta de Galicia a través de la convocatoria del Programa de ayudas para implantar la responsabilidad social empresarial y en donde contemplan expresamente el Sello Horarios Racionales".

Cualquier empresa, entidad u organización puede acceder al certificado cumpliendo los parámetros determinados en la Norma SHR y obtener información complementaria a través del mail shr@horariosenespana.com

Sobre ARHOE

ARHOE- Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles es una entidad sin ánimo de lucro, cuyos fines son concienciar a la sociedad sobre el valor del tiempo y la importancia de su gestión, y promover medidas que faciliten una racionalización de los horarios en España. Entre los socios de ARHOE, contamos con representantes de diferentes instituciones y entidades, ministerios, comunidades autónomas, empresarios, sindicatos, universidades, sociedad civil, etc.

